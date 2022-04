OM, OL, LOSC: Où va rebondir Lacazette selon les bookmakers ?

Quel futur pour Alexandre Lacazette ? A priori, ailleurs qu’avec Arsenal.

Cinq ans et puis s’en va ? C’est bien l’impression que donne l’avenir d’Alexandre Lacazette, ces dernières semaines. Recruté par Arsenal en grande pompe, lors du mercato estival 2017, l’international français, moins influent dans le jeu en 2021-2022, arrive à la fin de son contrat avec les Gunners. Si son coach Mikel Arteta a laissé la porte ouverte concernant une potentielle prolongation, le club de Premier League devra faire face à de nombreux concurrents, notamment en France, où l’OM, l’OL et le LOSC sont aux aguets. Où évoluera le joueur de 30 ans la saison prochaine ? Les bookmakers britanniques nous donnent des éléments de réponse.

L’OM, l’OL et le LOSC parmi les favoris pour accueillir le joueur

D’après eux, un retour dans son club formateur est l’issue la plus probable à cette situation. Avec 275 rencontres disputées sous le maillot des Gones, Lyon verrait l’arrivée d’un attaquant d’expérience d’un bon œil, surtout si celui-ci connaît la maison. Les Lyonnais auront pour concurrence Lille. Auteurs d’une saison aussi décevante que celle rhodanienne, les Dogues auront à cœur de renforcer leur attaque, qui est l’une des moins prolifiques du championnat. Marseille est également un point d’arrivée envisageable pour Alexandre Lacazette. Si les Phocéens continuent sur leur lancée, prendre part à la Ligue des Champions pourrait être un facteur décisif pour l’international français.

Et si Alexandre Lacazette restait en Angleterre en 2022-2023 ?

Plusieurs clubs de Premier League tiennent également la cote face aux équipes françaises. Newcastle et West Ham ont leurs chances pour accueillir le numéro 9 des Gunners. Si le premier est amené à devenir une formation de renom dans les années à venir, le second s’est déjà installé parmi les meilleures collectifs du pays. Les Hammers sont toujours en course pour l’Europe, et il est possible que cela joue dans la balance. Derrière ces deux, les challenges sont multiples : de Fulham, qui revient en première division anglaise la saison prochaine, à des clubs de milieu de tableau, comme Brentford ou Southampton. Quoiqu’il en soit, l’avenir de l’avant-centre semble s’écrire loin d’Arsenal. Dure réalité quand on sait que les Gunners ont investi 53 millions d’euros (hors bonus) sur le joueur, il y a quasiment 5 ans.

Les cotes des équipes susceptibles d’accueillir Alexandre Lacazette

Lyon = 2

Lille = 7

Newcastle = 7

West Ham = 8

Marseille = 10

Southampton = 10

Brentford = 12

Fulham = 16

Leeds = 20