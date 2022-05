OM – OL : Qui va gagner cet Olympico crucial selon les bookmakers ?

OM – OL, ça n’est pas toujours qu’un Olympico est aussi chaud sur l’enjeu, pour les deux équipes.

La 35e journée de Ligue 1 va se terminer en beauté, puisque les deux Olympiques vont s’affronter, ce dimanche. OM – OL, telle est la rencontre phare de ce week-end. Si les Lyonnais s’étaient imposés chez eux (2-1), un peu plus tôt dans la saison, la donne pourrait être différente au Vélodrome. Cet Olympico est de la plus haute importance pour les deux formations. Chez les Gones, qui porteront leur maillot Fourth 2022-2023, la victoire est vitale pour entretenir les chances d’Europe, la saison prochaine, tandis que les Marseillais pourraient se rapprocher encore plus de cette deuxième place, synonyme de Ligue des Champions.

L’OM, favori dans ce choc face à l’OL

D’après les bookmakers, les joueurs de Jorge Sampaoli, à domicile, partent avec une longueur d’avance. Leur victoire est cotée à 2,26, contre 3 pour celle de la formation lyonnaise. La cote d’un match de s‘achevant sur un score de parité est de 3,58. Paradoxalement, c’est le 1-1 qui est le plus envisagé, avec une cote de 6 contre 1. Celle de la victoire phocéenne sur le score de 2-1 est à 8,15, alors que les Gones s’imposant sur ce même score, est coté à 9,3.

Un festival de buts à prévoir dans cet Olympico

A l’image de leurs trois dernières confrontations, il se pourrait que ce duel soit riche en buts, puisque la cote d’une rencontre à plus de 1,5 buts est de 1,18. En ce qui concernent les buteurs, c’est l’attaquant polonais de l’OM, Arkadiusz Milik, qui possède les faveurs des cotes, à 2,45. Si le numéro 9 ne se montre pas décisif, son coéquipier Cédric Bakambu, arrivé cet été sur la Canebière, pourrait s’en charger. Sa cote est de 2,84. Dans le camp adverse, le meilleur buteur de l’OL en Ligue 1 cette saison, Moussa Dembélé, pourrait faire trembler les filets (à 2,55 contre 1). Rendez-vous ce dimanche, à l’Orange Vélodrome, dès 20h45, pour assister au choc.