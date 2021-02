OM – OL : Qui va gagner cet Olympico selon les bookmakers ?

C’est jour d’Olympico pour Marseille et Lyon.

L’Olympique de Marseille reçoit l’OL, ce dimanche à 21 h, dans le cadre de la 27e journée. Dans la course au titre, les Lyonnais vont tenter de remporter cet Olympico, afin de ne pas perdre des points en route face à ses concurrents. Quant aux Marseillais, ils restent sur un match nul décevant face au FC Nantes (1-1). Les Olympiens vont devoir enclencher une série, pour accrocher une 5e place, synonyme de qualification européenne. La saison passée, les Marseillais s’étaient imposés 2-1 dans un stade Vélodrome en ébullition, pour le retour de Rudi Garcia, désormais coach de Lyon.

L’OL grand favori contre l’OM

La position au classement des deux équipes, a pour conséquence d’avantager l’Olympique Lyonnais. Les Gones occupent la deuxième place, à seulement trois points du leader, Lille, alors que l’OM est en septième position. Une victoire phocéenne est côté à 4,75, alors que le succès lyonnais paie 1,65 fois la mise de départ, la côte du match nul, entre les deux rivaux, est à 4,10. Plusieurs scénarios sont favorables pour le club de Jean-Michel Aulas, selon les bookmakers. Une courte victoire lyonnaise, 0-1, rapporterait 7 € pour 1 de joué. L’OM qui s’impose sur le plus petit des scores, est quant à lui côté à 13. Enfin, le 1-1 multiplierait par 6,40 la mise de départ. C’est donc le résultat le plus envisagé.

Depay buteur comme en 2018

C’est un groupe lyonnais, au complet, qui devrait se présenter au stade Vélodrome. Avec Memphis Depay, qui a le plus de chance de marquer dans cet Olympico, le but du Néerlandais est côté à 2,21. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, il avait déjà scoré face à l’OM en 2018, dans le temps additionnel, de quoi refroidir l’enceinte marseillaise. Une réalisation de Karl Toko-Ekambi vaut 2,35 la mise initiale, et celle de Kadewere rapporte 2,50 € pour 1 de joué. Concernant les Marseillais, c’est Milik enfin de retour, qui tient la corde avec une cote de but à 3,40 contre 1. L’Olympico OM – OL est à voir ce dimanche soir, en direct sur Canal +.