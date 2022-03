OM : On a simulé le tirage des 1/4 de la Ligue Europa Conférence

C’est jour de tirage, pour l’OM et William Saliba.

Le Stade Rennais a échoué à se qualifier, d’un rien voire même injustement, face aux Anglais de Leicester, mais l’Olympique de Marseille assure une présence française, au tour suivant de la Ligue Europa Conférence, le nouveau format déployé par l’UEFA. Ce vendredi sont tirés les quarts de finale, depuis Nyon, en Suisse.

Les FK Bodø/Glimt pour l’OM en Ligue Europa Conférence ?

Il n’y a plus, à ce niveau, de contraintes liées aux pays ou à l’ordre des matchs. Toutes les possibilités sont ouvertes donc, pour le club de Jorge Sampaoli, pourvu que celle de notre simulation soit la bonne pour les Phocéens. Car, selon notre résultat obtenu sur l’application, drawsimulator, Marseille aurait à affronter les Norvégiens du FK Bodø/Glimt. Avec, certes, un retour à disputer à l’extérieur, mais l’adversité semble intéressante.

Si les favoris Leicester et la Roma avaient à s’affronter…

Elle le serait de surcroît, que dans le même temps, Leicester et la Roma de Mourinho auraient à en découdre. Soit, l’opposition de deux des épouvantails du tournoi, candidats assumés à la victoire finale. A noter également l’affrontement possible de deux équipes néerlandaises. Le tirage au sort de la C4 est programmé vers 15h et celui de la Ligue Europa, d’où vient d’ailleurs l’OM.