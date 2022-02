OM ou Bâle, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

L’OM sera favori de son huitième de finale face à Bâle, en Ligue Europa Conférence.

Les tirages sont tombés ce vendredi 25 février, et l’OM connaît son adversaire pour ces huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Les Phocéens devront se défaire du FC Bâle pour progresser au prochain tour. Le club suisse a terminé premier du groupe H, devant…le FK Qarabag, équipe que Marseille a écarté, lors des barrages de la compétition. A deux semaines du coup d’envoi, les bookmakers ont déjà leur favori.

Les Olympiens en position de force pour cet OM – FC Bâle

Dans cette rencontre à élimination directe, c’est le club français qui se positionne comme le plus apte à se qualifier en quarts de finale, avec une cote à 1,05. Celle de la formation suisse pointe à 2,3 contre 1. Le match aller, se déroulant à l’Orange Vélodrome, pourra donner un avantage aux Phocéens, qui possède une cote pour la victoire à 1,65. Voir le FC Bâle s’imposer en France est une option peu probable, puisqu’elle est cotée à 4,55, tandis que le nul est à 3,5.

Plusieurs buts à prévoir dans ce match aller à l’Orange Vélodrome

Si le 1-1 est vu comme le scénario le plus envisageable de la soirée, avec une cote à 6,25, un succès 1-0 des Marseillais, dans leur antre, est une autre possibilité, cotée à 7,18. Elle est légèrement plus basse que celle du 2-0, à 7,62. Quoiqu’il en soit, les bookmakers prévoient des buts dans cette rencontre. La cote d’un match à plus de 1,5 buts s’élève à 1,18 contre un. La double confrontation débutera le 10 mars et s’achèvera la semaine qui suit.