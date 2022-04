OM ou Feyenoord, quel collectif est le plus cher sur le mercato ?

Comparatif de la valorisation des collectifs de l’OM et de Feyenoord.

Dernier représentant français qualifié dans une coupe d’Europe, l’OM disputera la demi-finale de la Ligue Europa Conférence, au club néerlandais, Feyenoord Rotterdam. Pas simple que de se frotter au football batave, particulièrement reconnu, sur le sol européen. Mais l’équipe phocéenne a l’avantage de cette double opposition, de la part des opérateurs du jeu, qui le désignent en favori, ainsi qu’au comparatif des collectifs, sur le marché des transferts.

OM – Feyenoord, l’un vaut deux fois plus cher que l’autre

Pour le résumer en quelques mots : l’un vaut le double de l’autre. C’est ce que nous indiquent les données de la plateforme Transfermarkt. A savoir, que Feyenoord Rotterdam vaut 134,5 M€, à l’estimation de tous ses joueurs. C’est le troisième groupe le plus cher du championnat Eredivise, après le PSV Eindhoven (160,2 M€) et l’Ajax (345,25 M€). Au Feyenoord, l’ailier colombien, Luis Sinisterra, est le joueur le plus bankable, à 18 millions d’euros, devant le milieu axial turc, Orkun Kökcü, à 17 M€.

Le quatrième collectif le plus cher du championnat de Ligue 1

Dans le camp d’en face, l’Olympique de Marseille est donc deux fois (et un peu plus), plus cher, à 252,6 millions d’euros. Le collectif de Jorge Sampaoli est quatrième, en Ligue 1, en terme de valorisation, derrière le PSG (903,45 M€), l’l’AS Monaco (350,85 M€) et l’OL (344,05 M€). A Marseille, Boubacar Kamara est, sur Transfermarkt, le joueur le plus cher du moment, à 25 millions d’euros, bien qu’il soit en fin de contrat, en juin. Il devance ici, les deux joueurs en prêt des Gunners d’Arsenal : William Saliba d’abord, à 24 M€, suivi de Mattéo Guendouzi, à 22 M€.

Le match aller de cette demi-finale, se jouera le 28 avril, à Rotterdam et le retour est programmé le 5 mai, au stade Vélodrome de Marseille.