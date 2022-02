OGCN ou OM, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

L’OGC Nice reçoit l’OM en quart de finale de la Coupe de France.

Après s’être défait du Paris Saint-Germain lors d’une séance de tirs au but haletante au tour précédent, l’OGCN affronte l’OM pour une place au prochain tour de la Coupe de France. La rencontre se jouera à guichets fermés ce mercredi soir, à partir de 21h15. Plus de cinq mois après les incidents qui ont causé l’arrêt et le report de leur match en championnat, les deux équipes s’affrontent pour une qualification en demi-finale. Les bookmakers nous donnent la température de ce choc qui s’annonce bouillant.

OGCN – OM, une rencontre indécise

Les cotes des victoires niçoises et marseillaises (2,7 et 2,8 respectivement) au bout du temps réglementaire annoncent un match équilibré entre les deux équipes, qui se suivent au championnat. Il en va de même pour un score de parité, coté à 3. Toutefois, la tendance penche vers un match nul, puisque le score exact le plus probable à la fin des 90 minutes est le 1-1 (coté à 5,2). En cas de prolongations, les bookmakers donnent un léger avantage à l’équipe domicile avec une qualification à 1,75, contre 1,95 pour les Marseillais.

Les meilleurs buteurs des deux clubs à la fête

Si l’on en croit les bookmakers, plusieurs buts vont être inscrits durant cette rencontre, puisque la cote d’un match à plus de 1,5 buts est de 1,3. Quant aux joueurs qui vont marquer, dans le camp niçois, c’est Kasper Dolberg qui a la préférence des cotes à 3 contre 1. Cependant, à quelques heures du coup d’envoi, il est encore incertain pour la confrontation. En cas d’absence du Danois, Amine Gouiri, actuel meilleur buteur de l’OGCN cette saison, tient la corde à 3,15. Pour l’OM, c’est l’attaquant polonais Arkadiusz Milik, auteur d’un triplé il y a moins d’une semaine, qui semble le plus dangereux avec une cote à 2,95.