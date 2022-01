OM : Où va signer Boubcar Kamara selon les bookmakers ?

Direction l’Angleterre pour Boubacar Kamara ?

Quel futur pour Boubacar Kamara ? Car à plus ou moins longue échéance, il semble acquis que le minot va quitter l’OM, qui l’a formé. Le défenseur ou milieu récupérateur est en fin de contrat en juin et la tendance est au départ. Peut-être dès cet hiver, dans l’intérêt économique du club phocéen, qui peut encore toucher quelque argent, sur son transfert.

Boubacar Kamara sur le départ de l’OM cet hiver ou dans l’été

De l’autre côté de la Manche, les bookmakers jugent plausible, voire probable l’hypothèse, puisqu’ils ont ouvert un marché dédié. Ou alors jouera Boubacar Kamara, ce 1er février, si ce n’est à l’Olympique de Marseille ? Quatre équipes sont avancées prioritairement et toutes évoluent en Premier League anglaise, cette saison 2021-2022.

Manchester United tient la corde sur ce mercato hivernal

Dans l’ordre du moins évident au plus attendu, les Reds de Liverpool et les Villans d’Aston Villa partagent une même cote de 20 contre un. Ils sont devancés des Gunners d’Arsenal, à 12 contre un. Mais le club qui tient résolument la corde et avec une longueur d’avance chez les opérateurs de Grande-Bretagne, est Manchester United pour lequel la cote est à 4. Le mercato, en Angleterre, s’achève comme en France, le 31 janvier, au soir.