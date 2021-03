OM : Pape Gueye devient l’ambassadeur 2021 de « Buts pour Elles »

Après Thauvin puis Rongier, Pape Gueye est le nouvel ambassadeur phocéen du programme « Un but pour Elles », au soutien du football féminin.

Pape Gueye, joueur de l’OM, club partenaire de la FDJ, devient l’ambassadeur de « Buts pour Elles ». Il succède à Valentin Rongier, nommé en 2020 et à Florian Thauvin en 2019. Le Sénégalais sera accompagné de Camille Abily, ancienne joueuse de l’OL, également présente en 2019 et 2020. Lancé en 2016, le programme de la Française des Jeux favorise l’accès au football pour toutes les femmes et la féminisation de la gouvernance.

Un but équivaut à un don de 500 €

Chaque but marqué durant le mois de mars, par les deux clubs (l’OL, l’OM) partenaires de la FDJ, seront convertis en dons de cinq cents euros. Le Fondaction du Football lance un appel à projet, auprès des clubs amateurs. Les huit lauréats, se partageront la somme liée aux réalisations, des équipes concernées, par l’action menée par la Française des Jeux.

L’OM et l’OL vont soutenir des projets

L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille soutiendront chacun deux propositions, alors que le Fondaction du Football distinguera quant à lui quatre autres initiatives. Des projets qui visent à soutenir la performance, ainsi que la médiatisation du sport féminin. « But pour Elles », se déroule tous les ans au mois de mars, une période pas anodine, car le 8 mars est un jour spécial, c’est la journée des femmes.