OM : Plus de 45 M€ d’options d’achat à lever à la fin de la saison

Comme Mattéo Guendouzi (dans les bras de Payet), l’OM compte six joueurs en prêt, dont quatre ont des options d’achat.

L’Olympique de Marseille s’est bâti un beau collectif, cet été, sous la houlette du président Pablo Longoria. Des profils prometteurs, ou déjà confirmés s’y sont ajoutés, en plus d’un certain Arkadiusz Milik, déjà présent en pointe, depuis le mois de janvier. Au total, l’OM compte six joueurs en prêts, et que des éléments importants. Seuls William Saliba en défense, et Amine Harit, à la mène, n’ont pas d’option d’achat, incluse dans l’opération.

Six joueurs en prêt à l’OM, quatre ont des options d’achat

Tous les autres voient leur futur immédiat conditionné par le club phocéen, et son aptitude à payer les options dues. Cumulées, elle dépassent les 45 millions d’euros et certaines peuvent être obligatoires, à l’exemple du contrat noué avec la Roma pour Cengiz Ünder, que le club de la Louve a officiellement détaillé : un prêt payant de 500 000 euros et une option, fonction des résultats obtenus par le club, payable à hauteur de 8,4 millions d’euros (plus un pourcentage à la revente).

15 M€ l’option pour Pau López, la plus chère à lever

L’OM compte aussi le gardien Pau López, pour autre joueur en prêt dans son collectif. A son propos, l’AS Rome n’a rien communiqué, mais l’option associée à l’Espagnol serait de 15 millions d’euros. Elle est la plus élevée d’entre toutes, à l’ajout des deux autres joueurs dans le même cas : Arkadiusz Milik, qui a lui, été prêté sur une période de 18 mois par le Napoli ; l’option à son sujet est de 8 millions, plus 4 de bonus. Et enfin, Mattéo Guendouzi à propos duquel, L’Equipe a récemment confirmé qu’il faudrait payer 11 millions d’euros à Arsenal, à la reprise la saison prochaine, pour définitivement le conserver dans l’effectif.