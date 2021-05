OM : Pour combien de temps Eyraud est-il élu au directoire de l’OM ?

De président du directoire à vice-président du conseil de surveillance de l’OM.

Non, Jacques-Henri Eyraud n’a pas quitté ses fonctions, au conseil de surveillance de l’OM, comme l’info a subitement circulée, la semaine dernière. Non seulement cela, mais en plus l’ex-président de l’opérationnel du club phocéen est installé pour quelques années, à son nouveau poste de vice-président du Conseil de surveillance.

Eyraud au conseil de surveillance de l’OM depuis mars

Un rôle que l’entrepreneur de 53 ans campe depuis le mois de mars dernier, après qu’il a démissionné de la présidence, sous la pression des supporters et des événements de février, au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus, de l’Olympique de Marseille. Jacques-Henri Eyraud a pris la fonction anciennement attribuée à Barry Cohen, un proche du propriétaire américain, Frank McCourt.

Vice-président du conseil pour les quatre prochaines années

Depuis, donc, Eyraud est en fonction, dans un rôle moins exposé, qu’il va pouvoir occuper, au moins quelques années, puisque sa place au conseil de surveillance lui est octroyée pour quatre ans, depuis le 24 mars 2021 et donc, jusqu’au 24 mars de l’année 2025.