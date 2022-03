OM : Pourquoi le FC Bâle porte les couleurs du Barça ?

Si la tenue que porte le FC Bâle de Pajtim Kasami ressemble à celle du Barça, cela n’a rien d’anodin…

Dans sa quête d’un trophée européen, l’OM fait face au FC Bâle en huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence. Après s’être imposés 2-1 au Vélodrome lors du match aller, les Olympiens se déplaceront en Suisse, ce jeudi 17 mars, pour assurer leur qualification au prochain tour. Le club bâlois est une équipe à l’esthétique et aux couleurs qui ressemblent au FC Barcelone, et il ne s’agit pas d’une coïncidence.

L’adversaire de l’OM possède un lien particulier avec le Barça

Le club catalan a été fondé en 1899 par Hans Gamper, homme d’affaires suisse. Ce dernier est également connu pour avoir créé le FC Zurich. Bien qu’elle n’ait jamais été confirmée, la piste la plus probable est que le Suisse s’est inspiré des couleurs bleu et grenat du FC Bâle, pour qui il avait été le capitaine, pour donner naissance à l’équipe barcelonaise. Il fut, dans un premier temps, un de ses joueurs, avant d’en devenir son président, quelques années plus tard.

Hans Gamper, ancien capitaine du FC Bâle est le fondateur du club catalan

« Beaucoup de théories au sujet de la couleur du maillot du Barça coexistent, mais celle de Gamper est la plus sensée et la plus crédible, » indique Manual Tomas, responsable du centre de documentation et d’études du FC Barcelone, dans une interview à Swissinfo. Hans Gamper s’est, par la suite, renommé Joan, un nom plus catalan, et son influence sur l’équipe n’a cessé de croitre. A ce jour, les seules confrontations entre les deux FCB sont intervenues lors de la campagne 2008-2009 de Ligue des Champions. Des matchs qui s’étaient terminés sur les scores de 1-1 et 5-0, en faveur des joueurs de Pep Guardiola.