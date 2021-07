OM : Prédictions des notes des Marseillais sur FIFA 22

Que pourrait être l’OM sur FIFA 22 ?

Il n’a échappé à personne, le gros travail fournit par Pablo Longoria et ses équipes, à l’Olympique de Marseille. Dans la période qu’il maîtrise le plus, celle du mercato, le président phocéen a largement remanié tout le collectif à la disposition de Jorge Sampaoli. Et la question désormais qui se pose ? Cet OM version 2021-22 est-il plus fort que le précédent. Nul ne le sait, mais il n’est pas interdit de se projeter, en simulant les notes du club, sur la plateforme FIFA 22, à sortir prochainement.

Quelle performance d’ensemble pour l’OM sur FIFA 22 ?

Et en ce cas, le résultat est plutôt mitigé, entre des joueurs que l’on devine en pleine progression, d’une édition du jeu de foot sur console, à une autre. Et d’autres, plus vieillissants ou moins performants, au dernier exercice, dont on supposer que leur note générale se dégradera. Aux extrêmes, les recrues de l’été dernier, Pape Gueye dans l’axe du milieu de terrain et le Brésilien, Luis Henrique, sur une aile, sont les deux profils qui devraient le plus progresser, avec un gain de 5, à la note d’ensemble.

Gueye et Henrique au top ? Mandanda, Rongier, Benedetto ou Radonic en flops ?

Inversement, plusieurs joueurs de cette équipe pourraient perdre jusqu’à 2 points de performance. C’est le cas de Steve Mandanda dans les buts, de Nemanja Radonjic sur l’aile, de Dario Benedetto, en pointe… S’il est largement bien entamé, le mercato de l’Olympique de Marseille n’est pas fini. Déjà parce que dans le sens des départs, des mouvements sont attendus, et parce que même chez les recrues, la cellule du club s’active et n’exclut pas d’autres renforts. Les clubs de la Ligue 1 ont jusqu’au 31 août, pour se renforcer.

Prédictions des notes des joueurs de l’OM sur FIFA 22