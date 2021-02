OM : Quel sera le prochain club de Villas-Boas selon les bookmakers ?

Quel futur pour André Villas-Boas, sur le départ de l’Olympique de Marseille ?

Officiellement, André Villas-Boas est encore l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Mais ses jours au club sont comptés, il n’a plus dirigé l’équipe première depuis sa conférence de presse, mardi dernier. Démissionnaire ou évincé, le fait est que le technicien portugais va devoir changer d’employeur, sinon d’orientation professionnelle.

Quel futur pour Villas-Boas après son départ de l’OM ?

Quelques bookmakers anglais s’interrogent sur son futur. Ou plutôt devrait-on dire, que son nom est associé à des clubs, où l’entraîneur en place est en sursis. Et, secteur oblige, des formation britanniques ; rappelons d’ailleurs que nos voisins du Royaume-Uni ont le droit à ce type de marché, par les opérateurs français.

Et si le Portugais faisait la route inverse de celle de Ntcham

Pour André Villas-Boas, donc, la piste la plus lointaine est celle qui le raccroche de Crystal Palace, en place de Roy Hodgson. Cela paie plus de 45 fois la mise. Sinon, les Magpies de Newcastle, c’est déjà plus sérieux à 33 contre un. Mais, la plus « brûlante » est en Ecosse, sur le banc du Celtic, à la cote de 15. Et quelque part, il y aurait une forme de douce ironie, à le voir prendre les rênes du club de Glasgow, que vient justement de quitter Olivier Ntcham pour l’OM. Ntcham, c’est lui qui a bien involontairement mis le feu au poudre et accéléré le départ de Villas Boas, de Marseille.