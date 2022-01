OM, PSG, ASM… 10 recrues les plus chères de l’histoire du mercato d’hiver en L1

Leandro Paredes est la recrue la plus chère dans l’histoire du football français.

Le mercato hivernal n’est pas réputé comme étant la période de transferts la plus animée de l’année. Néanmoins, il arrive à certaines équipes de dépenser d’importantes sommes afin de s’offrir le joueur qu’elles veulent. Dans le championnat français, ce n’est pas différent. Du PSG à l’OM en passant par l’ASM et l’OL, quels sont les clubs ayant les 10 recrues les plus chères de l’histoire du mercato d’hiver en L1 ?

Le PSG et l’ASM, bien devant l’OM et l’OL dans ce top 10

On pouvait s’y attendre. Les deux équipes les plus représentées dans cette liste sont le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco qui comptent, respectivement, cinq et trois joueurs. Le club de la capitale occupent cinq des six premières marches de ce classement. Une dominance sur et en dehors du terrain pour le PSG. Les recrues du club de la Principauté se placent dans le bas du top 10 puisque celui-ci mise sur le développement de jeunes joueurs à fort potentiel. Les néo-Monégasques ont tous entre 16 et 21 ans, au moment du transfert.

Une liste qui vaut plus de 275 millions d’euros

Derrière Paris et Monaco, nous retrouvons l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais. Chacune deux formations arrivent à placer un joueur pour compléter le classement des recrues les plus chères du mercato hivernal en L1. Avec le recrutement de Dimitri Payet pour 29,3 millions d’euros en 2017, le club marseillais se place sur la 5e marche, juste au-dessus du montant moyen déboursé de ce top 10 (27,5 millions d’euros). Le transfert de Memphis Depay à l’OL échoue à la 11e place. Arrivé en provenance de Manchester United durant l’hiver 2017, le joueur néerlandais avait couté 16 millions d’euros aux Gones.

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du mercato d’hiver en L1

Leandro Paredes, Zenit St Petersbourg au Paris SG (2018-2019) = 40 millions d’euros

Lucas Moura, São Paulo au Paris SG(2012-2013) = 40 millions d’euros

Julian Draxler, VfL Wolfsbourg au Paris SG (2016 -2017) = 36 millions d’euros

Gonçalo Guedes, SL Benfica au Paris SG(2016-2017) = 30 millions d’euros

Dimitri Payet, West Ham à l’Olympique de Marseille (2016-2017) = 29,3 millions d’euros

Yohan Cabaye, Newcastle United au Paris SG (2013-2014) = 25 millions d’euros

Pietro Pellegri, Genoa CFC à l’AS Monaco (2017-2018) = 20,9 millions d’euros

Bruno Guimarães, Paranaense à l’Olympique lyonnais (2019-2020) = 20 millions d’euros

Aurélien Tchouaméni, Girondins à l’AS Monaco (2019-2020) = 18 millions d’euros

Krépin Diatta, FC Bruges à l’AS Monaco (2020-2021) = 16,7 millions d’euros