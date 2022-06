OM, PSG, ASM… Les départs les plus chers en L1 après 10 jours de mercato

Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, déjà l’un des transferts de cet été.

Fuite des talents ou réalité logique du marché des transferts ? Voilà la question qui revient après le départ de plusieurs pépites du championnat français. Le marché des transferts est ouvert depuis le 10 juin, et plusieurs équipes de Ligue 1 comme l’OM, le PSG et l’ASM ont déjà vu des joueurs partir vers d’autres horizons. Qu’il s’agisse de titulaires indiscutables, ou d’éléments de rotation, plus de 100 millions d’euros ont été perçus par les clubs français depuis 10 jours, dont plus de la moitié est le fait de la la formation monégasque.

L’ASM, loin devant l’OM et le PSG au top des départs les plus chers

Difficile de passer à côté de ce qui pourrait être LE transfert de ce mercato estival dans notre championnat. Véritable pièce maîtresse de Monaco et de Philippe Clément, Aurélien Tchouaméni a été cédé au Real Madrid pour un total de 80 millions d’euros (hors bonus). Le départ de l’ancien milieu du FCGB était pressenti depuis plusieurs mois déjà. Marseille et Paris, à la différence de l’équipe de la Principauté, se sont séparés de deux joueurs, qui ne semblaient pas entrer dans leurs plans futurs.

Le RCSA pioche en Ligue 1 pour subvenir à ses besoins

Outre le transfert phare du Monégasque, un autre départ risque de laisser des traces. Le SCO Angers n’a pas réussi à retenir son jeune attaquant vedette et très prometteur, Mohamed-Ali Cho et a fini par le céder à un prix avantageux. Dans cette liste, ils sont quatre à débarquer dans une nouvelle équipe (Florent Mollet et Nayef Aguerd sont les deux autres joueurs à changer d’environnement), tandis que les autres ne sont pas dépaysés, puisqu’il s’agit de levées d’options d’achat.

Les départs les plus chères en L1 après 10 jours de mercato