OM, PSG, ASSE… A mi-saison, classement de la L1 vs la dépense sur le mercato des clubs

Au comparatif de la performance sportive et de l’investissement sur le mercato, quels clubs gèrent le mieux ?

La Ligue 1 boucle sa première partie de saison. Ce week-end était la 18e journée de Ligue 1, à mi-parcours les tendances sont désormais claires, pour qui jouera le titre, ceux qui visent le podium et l’Europe et en bas de classement, les formations qui vont devoir lutter jusqu’au bout, pour leur maintien. Ça n’est pass aussi linéaire – et tant mieux, d’ailleurs -, mais une forme de logique et jusqu’ici respectée, entre les clubs à gros moyens et les autres.

PSG, OM, SRFC et OGCN : les ambitieux sont à leur place

Au comparatif du classement sportif du championnat et de la dépense de chacune des équipes, sur le marché des transferts, il y a corrélation pour au moins la moitié des équipes, dans un rapport de 0 à +/- 2. Notamment pour ceux qui jouent devant ; le Paris SG d’abord, avec son recrutement XXL, de joueur libres sur le marché et d’Achraf Hakimi, pour plus gros investissement de l’été. Derrière c’est serré entre l’OM, le Stade Rennais ou l’OGC Nice, trois ambitieux de cet exercice 2021-2022.

Le MHSC et le RCSA performent. L’ESTAC Troyes coince

Un peu plus bas au classement de cette Ligue 1, Strasbourg, mais surtout Montpellier réussissent des performances remarquables, sur ce comparatif. Les Alsaciens sont à +8 au ratio des résultats sportifs et de la dépense, et les Héraultais, à + 13. Dans le sens inverse, l’ESTAC Troyes accusent une différence de -11, car le promu est sportivement en difficulté, à la 17e place, en Ligue 1.

ASSE, une institution sans moyen et en péril

A propos de difficultés, les Verts de l’ASSE, neuvième budget de la Ligue 1, en ont. Coincés à la 20e place, ils ont revu leurs ambitions sportives, car financièrement, le club est à l’étroit. Pour survivre dans l’élite, il faudra nécessairement se renforcer, cet hiver. Mais les moyens sont (très) limités, alors même que l’on ne sait pas encore, qui officiera sur le banc de touche, pour diriger l’équipe, dans la deuxième partie de cet exercice.

Classement de la Ligue 1 2021-2022 à mi-saison vs la dépense des clubs sur le mercato

Club Dépense en transferts Classement L1 Classement transferts Différence Paris 83 M€ 1 1 = Marseille 60,6 M€ 2 3 + 1 Rennes 79,5 M€ 3 2 – 1 Nice 48 M€ 4 4 =