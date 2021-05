OM, PSG, ASSE… Ce que seront les résultats de la 37 journée selon les bookmakers

La 37e journée de Ligue 1 en anticipé, par le prisme des bookmakers.

La dernière ligne droite est plus que lancée pour l’ensemble des clubs de L1, et beaucoup d’équipes se battent pour des enjeux importants. Que ce soit dans la course au titre entre le LOSC et le PSG, aux places qualificatives en Coupe d’Europe, notamment entre Lens et l’OM, ou pour le maintien, les différentes batailles feront rages sur les pelouses de Ligue 1, lors des deux dernières journées. Ce dimanche 16 mai, tous les matches de la 37e journée auront lieu au même moment, à 21h, et nous avons sondé les bookmakers français, afin de mieux se projeter dans ce money time de folie.

OM, PSG, ASSE, OL… Les bookmakers anticipent la journée

Que ce soit le PSG, l’OM, Lille, Monaco, ou encore Lyon, tous sont donnés vainqueurs sur leur adversaire du soir, avec une cote de victoire comprise entre 5 et 6, sauf pour les Lyonnais, qui voient leur succès sur les Crocos nîmois être coté à 7,26. Sont prédis les scores de 1-0 pour les hommes du Rocher sur le Stade Rennais, 0-2 en faveur des Gones face à Nîmes, 1-0 au Vélodrome pour les Marseillais opposés aux Angevins, 2-0 pour le LOSC face à Saint-Etienne, et enfin 3-0 au Parc des Princes pour les Parisiens, face à Reims. Le top 10 découlant de la 36e journée ne devrait donc pas bouger.

Certains chutent dans la course au maintien, pendant que d’autres font la bonne opération

Battus par l’OL, tel que vu plus haut, les Nîmois devraient donc s’installer un peu plus à une 18e place synonyme de relégation. De leur côté, Bordeaux, Strasbourg, et Brest, concèderaient tous un match nul 1-1, face respectivement à Lens, Nice, et Montpellier. Les cotes de ces trois résultats nuls sont données de 5,7 à 6,5. Nantes, grâce à une victoire 0-2 sur Dijon, cotée à 5,5, et Lorient, avec un succès 1-0 face à Metz donné à 5,78, profiteraient des matches nuls bordelais et strasbourgeois, pour prendre la 15e et la 16e place du classement.

Les scores de la 37e journée selon les bookmakers

Monaco – Rennes : 1-0 (cote à 5,97)

Montpellier – Brest : 1-1 (6,50)

Nice – Strasbourg : 1-1 (5,77)

Nîmes – Lyon : 0-2 (7,26)

Marseille – Angers : 1-0 (5,17)

Lorient – Metz : 1-0 (5,78)

Lille – ASSE : 2-0 (5,00)

Dijon – Nantes : 0-2 (5,50)

Bordeaux – Lens : 1-1 (5,7)

PSG – Reims : 3-0 (5,16)

Le classement de la Ligue 1 à la fin de la 37e journée selon les bookmakers

1. Lille = 82 points (+42)

2. PSG = 79 points (+55)

3. Monaco = 77 points (+34)

4. Lyon = 76 points (+38)

5. Marseille = 59 points (+7)

6. Lens = 57 points (+4)

7. Rennes = 55 points (+10)

8. Montpellier = 51 points (-3)

9. Nice = 50 points (-2)

10. Metz = 46 points (-4)

11. ASSE = 45 points (-13)

12. Angers = 44 points (-17)

13. Reims = 42 points (-6)

14. Brest = 41 points (-14)

15. Lorient = 41 points (-18)

16. Nantes = 40 points (-9)

17. Bordeaux = 40 points (-18)

18. Strasbourg = 39 points (-11)

19. Nîmes = 35 points (-28)

20. Dijon = 18 points (-47)