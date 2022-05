OM, PSG, ASSE… Ce que seront les résultats de la 37e journée selon les bookmakers

La Ligue 1 entre dans son money time, ce samedi soir.

Il ne reste que deux journées à l’ensemble des équipes de Ligue 1, pour essayer de terminer leur saison 2021-2022 sur une bonne note. Si certains clubs n’ont plus rien à jouer, comme le PSG, d’autres se battent pour des objectifs bien différents : des places en Ligue des Champions pour l’OM, l’ASM ou encore l’OGCN, tandis que l’ASSE et le FCGB tentent à tout prix de se maintenir. Ce samedi 14 mai prend place la 37e journée de Ligue 1, et les bookmakers ont des éléments de réponse sur cette fin d’exercice palpitante.

Derrière le PSG, l’OM sous pression. L’ASSE et le FCGB aussi

L’un des chocs de ce week-end est la rencontre entre le Stade Rennais et Marseille. Le résultat le plus anticipé est un match nul 1-1, coté à 6,03. Ce score permettrait aux Phocéens de conserver leur deuxième place, mais d’un seul point, puisque Monaco se débarrasserait du Stade Brestois sur le score de 2-0 (6,38 contre 1). Dans cette disposition, Monégasques comme Olympiens seraient assurés d’avoir leurs chances en Ligue des Champions. La 2e place, synonyme de qualification directe, serait alors en jeu.

Deux places européennes et plusieurs équipes pour se les disputer

L’OGCN pourra s’en vouloir si le nul 1-1, coté à 6,48, est l’issue de son match contre le LOSC. Les Aiglons ne pourraient plus prétendre à la Ligue des Champions, et se verraient embarqués dans une bataille à 3, pour les deux places européennes restantes. Selon les bookmakers, Nice, Rennes et Strasbourg se tiendraient en un point. Le RC Lens, après un possible nul (1-1 à 5,77 contre 1) sur le terrain de l’ESTAC, serait distancé à 4 points de la 6ème position.

Le FCGB relégué en L2, l’ASSE proche des barrages

Dans le bas du tableau, les bookmakers voient les Girondins de Bordeaux officiellement relégués, à l’issue des matchs de samedi. Un nul 1-1, coté à 6,17, contre le FC Lorient, un des concurrents directs au maintien, enverrait mathématiquement les Marines et Blancs en deuxième division. Pour Saint-Etienne, il serait question de barrages. Les Verts se retrouveraient à 3 points des Merlus. Le goal-average n’étant pas en leur faveur, il faudrait une victoire large, couplée à une défaite du FCL, lors de l’ultime journée, pour espérer échapper à cette 18e place.

Les scores de la 37e journée selon les bookmakers

Girondins de Bordeaux – FC Lorient = 1-1 (cote à 6,17)

Olympique Lyonnais – FC Nantes = 2-1 (7,73)

FC Metz – Angers SCO = 1-1 (5,85)

AS Monaco – Stade Brestois 29 = 2-0 (6,38)

Montpellier Hérault SC – Paris Saint-Germain = 1-2 (8,07)

AS Saint-Étienne – Stade de Reims = 1-1 (6,28)

RC Strasbourg Alsace – Clermont Foot 63 = 2-0 (5,98)

ESTAC Troyes – RC Lens = 1-1 (5,77)

Stade Rennais FC – Olympique de Marseille = 1-1 (6,03)

OGC Nice – LOSC Lille = 1-1 (6,48)

Le classement de la Ligue 1 à la fin de la 37e journée selon les bookmakers

1. PSG = 83 points (+46)

2. Marseille = 69 points (+23)

3. Monaco = 68 points (+25)

4. Nice = 64 points (+17)

5. Rennes = 63 points (+40)

6. Strasbourg = 63 points (+22)

7. Lens = 59 points (+12)

8. Lyon = 58 points (+14)

9. Nantes = 54 points (+7)

10. Lille = 52 points (-2)

11. Brest = 48 points (-6)

12. Reims = 44 points (-1)

13. Montpellier = 43 points (-7)

14. Angers = 39 points (-12)

15. Troyes = 38 points (-14)

16. Clermont = 36 points (-31)

17. Lorient = 35 points (-28)

18. ASSE = 32 points (-34)

19. Metz = 29 points (-30)

20. Bordeaux = 28 points (-41)