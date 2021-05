OM, PSG, ASSE… Ce que seront les résultats de la 38e journée selon les bookmakers

Dernière levée de la saison 2020-21 de Ligue 1, ce dimanche.

Pour toutes les équipes de Ligue 1, c’est désormais le sprint final qui aura lieu ce dimanche 23 mai à 21h. Entre la course au titre et la lutte pour le maintien, rien n’est encore joué, et les 20 écuries du championnat auront à cœur de faire bonne impression pour leur dernière de la saison. 10 matches donc, pour lesquels nous avons sondés les bookmakers afin de savoir quels seront les résultats de cette 38e journée, et comment ces derniers envisagent le classement final de cette saison 2020-2021.

PSG, OM, OL, ASSE… des victoires et des nuls selon les bookmakers

Le classement devrait bouger, ce week-end, d’après les opérateurs tricolores. En effet, ces derniers anticipent par exemple la prise de la 3e place du classement par Lyon au détriment de l’AS Monaco. L’OL est donné vainqueur de Nice sur le score de 2-0 avec une cote à 6,61, quand le club de la Principauté concède un match nul 1-1, à Lens, coté à 7,08. Mais dans la course au titre, c’est bel et bien le LOSC qui a les faveurs des bookmakers, puisque les Lillois, malgré le succès 0-2 coté à 7,37 du PSG à Brest, devraient finir champions de France grâce à une victoire là aussi de 0-2 donnée à 5,26, face à Angers. De leur côté, les Phocéens restent 5e malgré un match nul 1-1 à Metz, coté à 5,68, pendant que l’ASSE gagne une place et finit à l’entrée du top 10 grâce une victoire sur Dijon, 2-0, avec une cote à 5,98.

Du mouvement et des sauvetages dans la lutte pour le maintien

Les Nantais, actuels 18e du classement, devraient bénéficier d’une ultime victoire sur Montpellier, 2-1, cotée à 7,13, et qui leur permettrait de se maintenir en récupérant la 13e place de Reims, qui, à cause de son match nul 1-1, coté à 4,63, face aux Bordelais, prendrait la 14e position, poussant les Bleus Marines, eux, au rang de 15e. La formation lorientaise ne bougerait pas de sa 17e position, et se maintiendrait donc, à l’aide là aussi d’un match nul 1-1 coté pour sa part à 3,37 face des Strasbourgeois qui perdraient de leur côté une place, finissant la saison en tant que 16e. La mauvaise opération est à attribuer à Brest, qui, finissant sur une défaite face au PSG, terminerait sa campagne de Ligue 1 à la 18e place, synonyme de barrages pour leur maintien en première division.

Les scores de la 38e journée selon les bookmakers

Saint-Etienne – Dijon = 2-0 (cote à 5,98)

Rennes – Nîmes = 2-0 (6,16)

Reims – Bordeaux = 1-1 (4,63)

Nantes – Montpellier = 2-1 (7,13)

Metz – Marseille = 1-1 (5,68)

Lyon – Nice = 2-0 (6,61)

Lens – Monaco = 1-1 (7,08)

Angers – Lille = 0-2 (5,26)

Brest – PSG = 0-2 (7,37)

Strasbourg – Lorient = 1-1 (3,37)

Le classement de la Ligue 1 à la fin de la 38e journée selon les bookmakers

1. Lille = 83 points (+42)

2. PSG = 82 points (+58)

3. Lyon = 79 points (+41)

4. Monaco = 78 points (+34)

5. Marseille = 60 points (+7)

6. Rennes = 58 points (+12)

7. Lens = 57 points (+1)

8. Montpellier = 51 points (-4)

9. Nice = 49 points (-6)

10. Saint-Etienne = 49 points (-9)

11. Metz = 47 points (-4)

12. Angers = 44 points (-19)

13. Nantes = 43 points (-6)

14. Reims = 43 points (-7)

15. Bordeaux = 43 points (-15)

16. Strasbourg = 42 points (-9)

17. Lorient = 42 points (-18)

18. Brest = 41 points (-16)

19. Nîmes = 35 points (-31)

20. Dijon = 18 points (-51)