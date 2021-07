OM, PSG, ASSE, LOSC… Ce que les clubs de L1 ont dépensé après un 1er mois de mercato

Le mercato monte en puissance, en Ligue 1.

Un mois s’est écoulé, depuis le 9 juin et l’ouverture ordonnée, pour les clubs professionnels de France, de la période estivale du marché des transferts. Un mois, et une agitation qui commence à produire ses effets, après un démarrage plutôt calme. Exception faite de l’OM, où Pablo Longoria a pris tôt la main, sur son terrain favori. Et avec plus de largesses pour agir, maintenant qu’il est président.

L’OM démarre fort, le PSG enchaîne à son tour

Marseille a frappé vite et fort. Le PSG s’y emploie à son tour, avec le recrutement – record pour un latéral -, d’Achraf Hakimi, pour 60 millions, hors bonus. Et avec lui s’est engagé Sergio Ramos, qui n’a toutefois rien coûté sur l’indemnité, au club de la capitale. Ajoutons, à Hakimi et Gerson à Marseille, le transfert du défenseur Loïc Badé, de Lens au Stade Rennais (pour 17 M€), et voilà les principales opérations nouées, dans ce premier mois de marché.

10 des 20 clubs de la Ligue 1 on t conclu un transfert payant

Au total, selon les données prises sur la plateforme Transfermarkt, les vingt clubs de la Ligue 1 ont investi 163 millions d’euros, moins les variables, pour se renforcer. Soit une moyenne de 8,15 millions d’euros, par formation, comme le RC Lens, avec es trois renforts payants. Mais seulement la moitié tout pile, des clubs du plateau, a bouclé un recrutement avec indemnité. En Ligue 1, le mercato s’achèvera, au soir du 31 août.