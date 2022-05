Ce que les clubs de Ligue 1 ont payé aux agents en 2021

Les clubs de la Ligue 1 ont payé plus de 100 M€ au cumul, en commissions aux agents du football.

Un peu plus de 100 millions d’euros cumulés, moins les chiffres de l’Olympique Lyonnais que nous ne pouvons vous donner, puisque la ligne n’est pas détaillée, dans les comptes publiés que Sportune a consulté. C’est ce que l’ensemble des clubs de cette saison 2021-2022 de Ligue 1 a payé aux agents sportifs, sur le précédent exercice, 2020-2021.

Le PSG maintient ses commissions, l’ASM et le LOSC les réduisent de moitié

Un total exact de 108,1 millions d’euros, avec Clermont et l’ESTAC, à l’époque encore à l’étage supérieur. Cela représente une moyenne par club de 5,7 millions, non loin du Stade de Reims qui s’en approche le plus. Ces commissions versées aux agents et intermédiaires ont globalement baissé d’une année à l’autre, toutefois moins pour le PSG qui domine toujours le classement (26,9 M€, en 2020 contre 28,5 M€, en 2021), que pour le LOSC et l’AS Monaco, à plus de moitié ; de 23,4 M€ à 10,6 M€, pour les Dogues et de 20,1 M€ à 9,8 M€, pour les Monégasques.

Elles augmentent mais légèrement, à l’OM, l’ASSE, au Stade Rennais…

A l’OM, l’ASSE, au Stade Rennais, au Stade de Reims, au FC Lorient, au Stade Brestois, au RC Lens ou dans le camp des deux promus, Clermont et Troyes, ces commissions ont légèrement augmenté la saison dernière, dans un contexte économique, faut-il le rappeler singulier, marqué par la crise sanitaire et ses effets sur les recettes de la billetterie, et en France, de l’échec du projet Mediapro.

Ce que les clubs de Ligue 1 ont payé aux agents en 2021

ESTAC Troyes (L2) = 0,5 M€

Clermont Foot (L2) = 0,7 M€

FC Nantes = 1,3 M€

RC Strasbourg Alsace = 1,5 M€

FC Metz = 1,6 M€

Montpellier HSC = 2,1 M€

Angers SCO = 2,2 M€

Stade Brestois = 2,3 M€

RC Lens = 2,5 M€

FC Lorient = 2,5 M€

Girondins de Bordeaux = 4,1 M€

OGC Nice = 4,6 M€

Stade de Reims = 6,2 M€

AS Saint-Etienne = 8 M€

Olympique de Marseille = 8,5 M€

AS Monaco = 9,8 M€

Stade Rennais = 10,6 M€

Lille LOSC = 10,6 M€

Paris SG = 28,5 M€