OM, PSG, ASSE, LOSC… Ce que les ventes sur ce mercato rapportent aux club de Ligue 1

Le point sur les départs de joueurs, pour les clubs de la Ligue 1.

Ouvert depuis un mois et demi environ, le marché des transferts n’est pas partout aussi intense, sur les pelouses du championnat de France. Et cela vaut dans les deux sens, des arrivées et des départs. Certains clubs, plus contraints que d’autres par les effets de la Covid sur la billetterie et les droits de l’audiovisuel, ont nécessité de dégraisser, avant de recruter.

Le LOC champion de France des cessions

C’est justement le cas du champion de France Lille OSC. A ce stade de l’intersaison estivale, il est celui qui a généré le plus de bénéfice des départs, à hauteur de 38,5 millions d’euros, pour part fixe. Et plus à viser, avec les bonus ajoutés. Au total, les vingt clubs du championnat de France de Ligue 1, saison 2021-22 ont cédé pour 200,8 millions d’euros, de contrats de joueurs.

L’ASSE et Clermont n’ont pas encore bougé

C’est une moyenne de 10 millions par formation, non loin de ce que doit récupérer Angers avec Aït Nouri, définitivement transféré à Wolverhampton Wanderers. Huit clubs n’ont toujours pas enregistré de ventes payantes (autrement que des départs en prêt) et deux, le promu Clermont foot et son voisin l’ASSE, n’ont acté ni départ, ni recrue, jusqu’ici.

Lille = 38,5 M€ (Soumaré, Maignan, Kouamé…)

Monaco = 21,5 M€ (Henrichs, Ballo-Touré, Dias)

Lyon = 20,5 M€ (Andersen, Brard)

Nice = 18,8 M€ (Cyprien, Nsoki, Lees Melou)

Lens = 17 M€ (Badé)

Strasbourg = 16 M€ (Simakan, Mitrovic)

Brest = 13,2 M€ (Perraud, Tavares)

Nantes = 12,1 M€ (Louza, Tavares)

Reims = 12 M€ (Dia)

Angers = 11,1 M€ (Aït Nouri)

Paris = 7 M€ (Bakker)

Rennes = 5,5 M€ (Siebatcheu, Brassier, Boey)

Metz = 4,1 M€ (Angban)

Marseille = 3,5 M€ (Lopez, Sakai)

Bordeaux = –

Clermont = –

Lorient = –

Montpellier = –

Saint-Etienne = –

Troyes = –