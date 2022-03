OM, PSG, ASSE, LOSC… Ce que l’on sait déjà au sujet des maillots 2022-23 de la Ligue 1

Bientôt la sortie de la collection 2022-23 des maillots des clubs de la Ligue 1.

Rendez-vous au printemps, à l’approche de la fin de l’exercice en cours, et du début du prochain, 2022-2023. C’est à ce moment là que sont traditionnellement dévoilés les premiers maillots, par les équipementiers du football et leurs clubs partenaires. Sans attendre d’ici là, voilà déjà les premières informations connues, au sujet des prochaines collections de la saison à venir, en Ligue 1.

Les couleurs des maillots du PSG, de l’OM ou du LOSC connues

Entre respect des traditions, designs plus audacieux et changements à attendre, de partenaires technique, de sponsors, ou de logos, de vrais bouleversements notables se préparent. Question couleurs, l’on en sait déjà un peu, du côté de celles qui habilleront les joueurs du Paris Saint-Germain, ceux de l’Olympique de Marseille et du LOSC Lille, pour la version domicile. Avec, pour le premier (et possiblement l’autre), un changement majeur de sponsor.

Nouvel équipementier pour l’ASSE et le FC Lorient

Du neuf encore à venir, au FC Lorient ou à l’ASSE, qui vont l’un comme l’autre, changer leur fournisseur, après Kappa pour les Merlus et Le Coq Sportif, du côté des Verts. Voilà, ci-dessous, le détail des premières infos connues à ce stade du calendrier, sur la prochaine mouture des maillots de la Ligue 1.

Girondins de Bordeaux

Il n’y a pas encore d’information qui concerne l’esthétique des prochaines pièces du club au scapulaire. Mais déjà deux points majeurs sont à attendre : un, le retour de l’ancien logo préféré à son remplaçant, par la nouvelle direction en place. Et deux, l’apparition d’un nouveau sponsor majeur à l’avant, puisque Winamax qui devait occuper l’espace, a été mis à l’écart par le club, en raison de la communication acide de l’opérateur du jeu en ligne, avec son partenaire.

Lille LOSC

Boulanger, c’est fini, le journal L’Equipe indiquait dernièrement, que le groupe Cazoo prendra la suite, en tant que sponsor majeur sur le maillot des Dogues. Côté esthétique, Footy Headlines avance, sur le modèle domicile, que le fond sera rouge accompagné de bandes verticales en bleu au centre pour le sponsor sur du blanc, en bandes plus fines, sur le dessous.

FC Lorient

Après cinq ans sous la coupe de Kappa, les Merlus devraient changer de partenaire technique, selon les informations du média anglais, Footy Headlines. Ce dernier croit également savoir que le collectif de Christophe Pelissier jouera sous les couleurs de la Britannique Umbro, à compter de la saison prochaine.

Olympique de Marseille

Si cela reste à officialiser pour le LOSC, du côté de l’OM, c’est acté : Uber Eats, sponsor premium à l’avant, cette saison, cédera sa place pour les prochaines, à la marque Cazoo (voir ici notre échange avec les représentants France, du spécialiste de la vente de véhicules reconditionnés). A domicile, les Phocéens joueront dans leurs classiques couleurs, dans un ensemble sur fond de blanc teinté d’un bleu plus foncé qu’actuellement et des touches de doré. A l’extérieur, la dominante sera bleue, version « bleu parisien ».

Paris Saint-Germain

Le spécialiste des leaks, Ofoball, rapporte que la prochaine mouture du maillot domicile du PSG reviendra à plus de classicisme, avec la bande blanche de retour au centre, à la verticale. Ce « home » sera produit par Nike, tandis que Jordan s’occupera de la tenue extérieure. Elle sera de gris clair en principale, teinté de noir, et elle devrait arborer la même bande verticale (ici plus fine et noire), que le domicile.

AS Saint-Etienne

Le Coq Sportif c’est fini, tel que nous le révélions, à Sportune, au début de l’automne dernier. Le contrat entre Saint-Etienne et l’équipementier de l’Aube avait été prolongé, mais la marque a traversé des difficultés pendant la crise, la forçant à revoir certains de ses engagements. La prochaine saison mettra en avant le nouveau logo choisi par les supporters.