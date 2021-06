OM, PSG, ASSE, LOSC… Ce que sera le classement de la L1 2021-22 selon les bookmakers

Un exercice à peine achevé que déjà se pense le prochain…

La saison calendaire 2020-21 n’est pas encore officiellement achevée (la prochaine débute ce 1er juillet, à minuit), que déjà les bookmakers de France s’intéressent à la fin du prochain exercice 2021-22 de la Ligue 1. Pas tous, mais chez certains, on peut déjà avoir idée du verdict, de ce que sera le classement du prochain championnat de France.

Le PSG favori, bataille à trois pour une place en C1

C’est encore très tôt, on en convient, tout l’intérêt sera alors de voir plus tard, si les prédictions étaient les bonnes. Lesquelles répondent à la question du prochain club sacré, en L1. Le classement pris dans son entier, nous donne ainsi une idée des forces en présence, pour celles qui vont jouer le titre, les places européennes, et le maintien parmi l’élite.

L’OM en Ligue Europa, Lens, le MHSC ou l’ASSE dans le ventre mou

Devant, le PSG est favori. Et de loin, en dépit de la perte du trophée, au détriment du LOSC. Paris champion est coté à 1,2 contre un. Et Lille, justement, est plus loin, à la moyenne de 15, et même devancé de l’OL. D’après les opérateurs de France, Lyon, Lille et Monaco joueront des coudes pour la C1. L’OM est en retrait en embuscade, les opérateurs s’entendent ici assez bien, sur la position du club phocéen.

Les bookmakers montrent des réserves sur Brest et les promus

Ils ont plus de doutes en suivant, pour la sixième place européenne, si elle l’est, entre le Stade Rennais et l’OGC Nice. Quant aux équipes les plus menacées par la relégation, Troyes et Clermont font l’unanimité et c’est ici logique, compte tenu de leur statut de promus. Avec toutefois une légère préférence pour le champion de L2. Un opérateur pointe le Stade Brestois, comme le dernier prétendant au titre (ou inversement le collectif jugé le plus fragile), tandis que chez les autres, c’est serré entre Strasbourg, Reims, Lorient et Angers.

La Ligue 1 saison 2021-22 débutera le vendredi 6 août et d’ici là les équipes ont toutes le temps de se renforcer, sur le marché des transferts, pour faire valser les premières tendances. Prenons rendez-vous dans quelques mois, pour voir où nous en sommes…

Qui sera champion de France 2021-22 selon les bookmakers ?

1. Paris = 1,2 contre un

2. Lyon = 10

3=. Monaco = 13,5

3=. Lille = 13,5

5. Marseille = 30

6=. Nice = 65

6=. Rennes = 65

8. Lens = 135

9. Montpellier = 150

10. Saint-Etienne = 285

11=. Metz = 465

11=. Bordeaux = 465

11=. Nantes = 465

14=. Strasbourg = 765

14=. Reims = 765

14=. Angers = 765

14=. Lorient = 765

18. Brest = 865

19. Troyes = 885

20. Clermont = 915