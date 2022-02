Ce que sera le classement final de L1 selon l’analyse des données

La Ligue 1 va bientôt entrer dans sa dernière ligne droite. La plus décisive.

La Ligue 1 va bientôt entrer dans son money time, avec des points qui compteront plus, sinon double, selon les enjeux du moment. Au week-end de la 25e journée, il en est à quasiment tous les étages. En dépit de sa défaite concédée au FC Nantes ce samedi (1-3), le PSG est le club pour qui le futur est le moins incertain, puisque le titre ne devrait pas lui échapper au soir du 21 mai, à l’occasion de la 38 et dernière journée de la saison 2021-2022.

Le PSG déjà champion, l’OM et le RC Strasbourg en C1

Paris mis à part quelle sera la place des autres formations en lice ? Nul ne le sait, évidemment, la glorieuse incertitude du spot en décidera. Néanmoins en prenant en compte quantité de données analytiques, telles que les performances de l’équipe, sa valorisation sur le marché, sa force de frappe offensive ou sa solidité défensive, la plateforme spécialisée Fivethirtyeight donne une note appelée « SPI », qui détermine, in fine la place de chacune, selon le pourcentage définit.

OGC, OL, Monaco ou SRFC en embuscade pour le podium

C’est ainsi que l’on sait qu’à ce stade du tournoi, Paris a 99% d’être champion et ne peut plus être relégué. Derrière, l’OM est bien placé en embuscade, pour une qualification à la prochaine Ligue des champions ; les Phocéen ont 64% de chance de valider leur billet. Elles sont au double de Strasbourg qui suit, présentement en ballotage plus favorable que l’OGC Nice, l’OL, l’AS Monaco ou Rennes, tous se tenant dans un mouchoir de poche.

Clermont, ASSE, FCGB, Lorient, Troyes et Metz à la lutte pour le maintien

Derrière, le match pour le maintien se joue ici à six équipes, de Clermont, qui risque une relégation à 18%, jusqu’au FC Metz, à plus d’une chance sur deux, en passant par l’ASSE, les Girondins de Bordeaux, le FC Lorient et Troyes. Selon la simulation, onze équipes ont moins de 1% de probabilité de descendre, plus de la moitié donc a assuré sa présence en Ligue 1 la saison prochaine. Pour le reste il va falloir attendre et parfois croiser les doigts, pour une fin heureuse.

Ce que sera le classement final de la Ligue 1 2021-2022 selon l’analyse de données