OM, PSG, ASSE, LOSC… Classement final de la L1 vs la dépense des clubs sur le mercato

Qui a le mieux opéré son marché des transferts, cette saison 2020-21 ? Eléments de réponse…

Au carrefour des ambitions, le mercato est roi. C’est à l’équipe qui réalisera le recrutement le plus opportun, en limitant, au plus que possible, le coût des indemnités de transfert. Cette saison 2020-21 si singulière en Ligue 1 a ralenti significativement les investissements, par la faute de la Covid, doublée des huis clos forcés.

Le Stade Rennais a investi plus que jamais dans son histoire

A tout le moins pour certains clubs, plus que d’autres. Stimulé par sa première expérience en Ligue des champions, le Stade Rennais a dépensé plus que jamais jusqu’alors, sur un exercice plein. Contrairement aux Girondins de Bordeaux, contraints, eux, de ne recruter que des profils libres, par manque de liquidités pour opérer. A l’époque un premier signe avant-coureur d’une situation qui, on le sait désormais, a du plomb dans l’aile du côté de l’actionnaire.

Les Girondins de Bordeaux s’illustrent sur ce classement

C’est au moins une performance louable du club marine, que de terminer douzième en Ligue 1, sans indemnité payée. Le ratio du FCGB est positif de +8 est le meilleur, ici, des vingt clubs du plateau. Inversement, Dijon et Lorient (les Merlus ayant consenti des efforts pour accompagner leur retour dans l’élite), accusent un différentiel de -9, entre le classement final du championnat et celui du mercato.

PSG et Monaco à l’équilibre, +3 pour le LOSC, l’OM, le SCO et Reims

Seuls le PSG, deuxième, et l’AS Monaco, quatrième, sont à l’équilibre. Le LOSC, champion de France en titre, est au ratio de +3, comme ceux de l’Olympique de Marseille, d’Angers SCO et du Stade de Reims. Le classement complet est à lire en page deux du sujet.

Classement de la Ligue 1 2020-21 selon la dépense des clubs sur le mercato