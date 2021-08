Coup d’oeil sur les 1res affluences de la saison de Ligue 1

Pas totalement plein mais garnis, les stades de la Ligue 1, saison 2021-22. Pour une rentrée, c’est déjà pas mal…

Et qu’est-ce que nous sommes heureux pour eux, pour le football français dans son ensemble, que ce retour des spectateurs dans les stades. Ça ne sont pas encore les grosses affluences, mais un match à près de 30 000 personnes en tribunes, comme au Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, ça nous paraît lointain dans nos souvenirs.

Affluence max pour l’OL, les Girondins dans la moyenne

Un peu plus de 184 000 spectateurs se sont pressés dans les dix enceintes hôtes d’un match en ouverture de la saison 2021-22. Cela vaut une moyenne proche de 18 000 visiteurs en tribunes par match, comme la rencontre opposant les Girondins de Bordeaux, à Clermont Foot. Si l’autre promu, l’ESTAC Troyes, a fait le plein maximum du possible, pour accompagner son retour en élite et la rencontre de gala, à jouer contre le PSG, ailleurs on a relevé quelques singularités.

L’OM a « joué à domicile » au stade de la Mosson

A Montpellier notamment et Andy Delort, s’en est ému, l’équipe locale a parfois eu « l’impression de jouer à l’extérieur », contre une équipe de l’Olympique de Marseille, venue avec autant de supporters qu’il lui était possible. Il y avait de l’envie, en certains endroits de la ferveur et du plaisir, beaucoup, à se retrouver, communier, et suivre ensemble son club favori. Ça paraît presque bête de l’écrire, c’est pourtant un vrai soulagement.

Les affluences de la 1re journée de Ligue 1

Lyon – Brest = 29 018

Strasbourg – Angers = 23 250

Rennes – Lens = 22 567

Saint-Etienne – Lorient = 20 641

Bordeaux – Clermont = 18 748

Nice – Reims = 18 030

Metz – Lille = 16 000

Troyes – PSG = 15 000

Montpellier – Marseille = 13 500

Monaco – Nantes = 7500