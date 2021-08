OM, PSG, ASSE, LOSC… Domicile, extérieur, TOUS les maillots de la saison 2021-22 de Ligue 1

Les maillots de la saison 2021-2022 de Ligue 1 sont connus.

Voilà, nous y sommes depuis ce vendredi soir et l’ouverture du championnat à Monaco (1-1 face à Nantes), à la première journée de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Vingt équipes sont sur la ligne de départ. Toutes ont a minima, deux jeux de maillots, parfois trois, que l’on connait désormais et que nous vous proposons de découvrir, en images ci-dessous.

Les maillots de la saison 2021-22 déjà sortis : domicile et extérieur du SCO Angers

Le FCGB le dernier, le PSG, l’OM et l’OL les premiers

Jusqu’au bout, les Girondins de Bordeaux ont ménagé le suspense, deux pièces viennent d’être dévoilées : en marine et blanc à domicile, inversement à l’extérieur, le scapulaire en moins. Et sur les deux, le nouveau sponsor. Plus tôt dans le calendrier, le PSG, l’OM et l’OL ont été les trois premiers clubs à sortir au moins un, sinon plusieurs modèles de la saison 2021-2022. Ce sont ceux qui en vendent le plus à leurs supporters.

Neuf équipementiers pour les clubs de la Ligue 1 2021-2022

Neuf équipementiers se partagent les vingts clubs de l’élite du football français. Dont un fait son retour en Ligue 1, puisqu’avant associée à Guingamp, la marque belge Patrick habille présentement le promu Clermont Foot. Quatre clubs (Lyon, Strasbourg, Bordeaux et Brest), sont partenaires d’Adidas, qui est majoritaire dans cette division, devant Puma et ses trois équipes, que sont Marseille, Lens et Rennes.