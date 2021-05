OM, PSG, ASSE, LOSC… Du 1er au dernier, combien vaut la place finale en Ligue 1 ?

La Ligue 1, saison 2020-21 a rendu son verdict. L’heure est au bilan, notamment financier.

Et le vainqueur est… Lille ! Le LOSC est champion de France 2020-21, au terme d’une saison incroyable car disputée jusqu’à son terme, de haut en bas du tableau, pour le titre, le podium, le reste des places européennes et le maintien dans l’élite. Se tenir en bonne et haute place compte sportivement, mais également financièrement, dans l’intérêt des clubs.

Le LOSC champion devant le PSG, l’ASM, l’OL et l’OM

Plus haut et le rang, plus grosse est la récompense. Logique. L’on parle ici de « bonus au classement », indépendamment de tout ce qui s’y ajoute au bout, de la part de la LFP, comme la prime à la notoriété audiovisuelle, la licence club, la part commune aux vingt équipes et la part au mérite, sur les cinq saisons révolues.

Un classement avant la faillite de la chaîne Téléfoot

Ce classement est celui que proposait le journal L’Equipe, en début d’exercice, avant que ne soit connue la faillite du projet Mediapro, pour sa chaîne Téléfoot. Il était alors question d’une enveloppe de 135 millions d’euros, réparties uniquement sur la position des clubs au classement final de la Ligue 1. Et d’un versement allant de 21,8 millions d’euros au premier, à 1,3 millions remis au dernier du championnat.

La prime au classement, un des 5 critères de la répartition finale

Cette partie, sur les cinq qui font le dispositif prévu par la LFP, est d’ordinaire sensiblement la même, d’une saison à une autre, sur le montant de ce que cela rapporte aux formations. C’est le reste qui souvent diffère et surtout la prime à la notoriété, qui valorise les équipes les plus diffusées sur les écrans de la télé, en match décalé, le samedi ou mieux, le dimanche soir, en prime time.

Combien vaut la place finale en Ligue 1, saison 2020-21 ?

20. = 1,3 M€

19. = 1,6 M€

18. = 1,8 M€

17. = 2,1 M€

16. = 2,5 M€

15. = 2,8 M€

14. = 3,2 M€

13. = 3,6 M€

12. = 4,1 M€

11. = 4,6 M€

10. = 5,1 M€

9. = 5,7 M€

8. = 6,5 M€

7. = 7,3 M€

6. = 8,3 M€

5. = 9,4 M€

4. = 10,9 M€

3. = 14, 8 M€

2. = 17,6 M€

1. = 21,8 M€

