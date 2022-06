OM, PSG, ASSE, LOSC… Les clubs de L1 les plus recherchés en 2021-2022

La Ligue 1 est un championnat qui gagne en exposition, avec le PSG pour locomotive la plus traquée, des fans du ballon.

La Ligue 1 version 2021-2022 a été riche en rebondissements, et a su nous maintenir sous pression jusqu’à la 38e journée. Certaines équipes comme le PSG ou l’OM peuvent se réjouir de la façon dont la saison s’est finie, tandis que d’autres, comme le LOSC et l’ASSE, peuvent nourrir des regrets, surtout pour les Stéphanois qui descendent en Ligue 2. De juin 2021 à mai 2022, DataPowa a compilé une multitude de données afin de déterminer quels étaient les clubs les plus recherchés de l’exercice écoulé. Cela prend la forme d’un rapport partagé par Soccerex.

Le PSG au top des clubs de L1 les plus recherchés en 2021-2022

Pour réaliser cette étude, il a fallu prendre en compte les données provenant des médias traditionnels, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, ainsi que les interactions des supporters à travers le monde entier, et pas seulement le continent européen. A ce petit jeu, c’est le champion de France 2022 qui arrive en tête, et de loin. Bien aidé par son pic de 173,4 millions de recherches, générées par l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale française, l’équipe parisienne enregistre un total de recherches à 638 millions. Il s’agit d’une progression de quasiment + 294 millions par rapport à la saison précédente, ce qui permet à Paris de se placer à la 4e place tous championnats confondus.

L’OM, l’OL, le LOSC et l’ASSE, loin derrière les Parisiens

En Ligue 1, Marseille se positionne sur la deuxième marche du podium, avec 91,3 millions de recherches, soit sept fois moins que son concurrent francilien. Cependant, cela reste une belle progression (+19,1 millions) par rapport à 2020-2021. Lille (4e, avec 30,8 millions) et Saint-Etienne (5e, avec 30,3 millions) sont les deux autres clubs du top 5 à enregistrer une augmentation de recherches par rapport à la saison précédente. Seul Lyon (3e) voit son total diminuer d’un exercice à l’autre, passant de 64,4 millions à 54,8 millions. La raison étant que le Final 8, dont les Gones faisaient partie, a été disputé après mai 2020. Les recherches ont donc été comptabilisées pour 2020-2021.