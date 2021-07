OM, PSG, ASSE, LOSC… Les maillots de la Ligue 1 saison 2021-22 déjà sortis

La moitié des clubs de la Ligue 1 a dévoilé au moins un jeu des maillots de la saison 2021-22.

Le calendrier bouleversé par la crise et l’Euro, pour concentrer les attentions du public et de la presse, expliquent probablement, qu’à ce stade la moitié du mois de juillet, seulement la moitié des formations de la Ligue 1 françaises, saison 2021-22, a dévoilé un ou plusieurs des maillots prévus pour les joueurs.

L’ASSE, Monaco ou Clermont ont déjà tout dévoilé

Comme l’AS Monaco (chez Kappa), l’ASSE (habillée par Le Coq Sportif), ou le voisin et promu Clermont (associé à Patrick), des formations ont déjà levé tout suspense. Au PSG, ou à l’OM, seule la pièce principale qu’est le domicile a été dévoilé. Les versions extérieures ne vont plus tarder pour eux. L’Olympique Lyonnais ne doit plus que le third à ses fans, qui connaissent déjà les modèles « home » et « away », de la saison des hommes de Peter Bosz.

adidas domine en nombre de clubs soutenus

New Balance, équipementier du LOSC, a dévoilé le domicile du champion de France en titre. Cette saison 2021-22, neuf marques différentes habilleront les vingt clubs du plateau. Adidas avec quatre clubs soutenus (OL, RSCA, Girondins et Brest) et Puma, au bombe de trois (OM, Lens et Stade Rennais), sont les marques les plus représentées.