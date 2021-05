Les meilleurs entraîneurs de la saison de Ligue 1 selon les Français

Christophe Galtier entraîneur de l’année ? Les Français le plébiscitent.

20″C’est à la fin du bal que l’on paie les musiciens ». Bon nombre d’entraîneurs de football, ceux de la Ligue 1 qui s’expriment régulièrement notamment, ont cet adage en référence (préférence ?). La fin du bal, justement, c’est demain dimanche. Et les coaches du championnat de France seront après, à l’heure du bilan.

Plébiscite pour la saison de Galtier au LOSC

Les français l’ont déjà fait pour eux. Un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, classe les techniciens de la saison 2020-21 de l’élite hexagonale, selon les préférences, des Français et des amateurs de football. Et le vainqueur est… Christophe Galtier ! Et largement. C’est un plébiscite pour celui qui fera peut-être du LOSC, le prochain champion national, à 40% des Français et jusqu’à 58%, chez les amateurs de football.

Suivent les coaches du PSG, de l’ASM, de l’OL et de l’OM

Après lui, c’est plus serré, mais Mauricio Pochettino au PSG suit (16% des Français, 14% des amateurs de foot), devant Niko Kovac à Monaco (13% et 11%), Rudi Garcia à Lyon (10% et 7%), Jorge Sampaoli à l’OM (5% et 4%), Bruno Génésio au Stade Rennais (4% et 3%) et Franck Haise (4% et 3%) auteur d’une performance remarquable avec le promu Lens.