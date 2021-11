Ce que sera le classement final de la L1 selon les algorithmes

Projection dans six mois, pour savoir ce que pourrait être le classement final de la saison 2021-2022, de Ligue 1.

Treize journées vont s’écouler, dimanche soir en Ligue 1, le premier tiers de la saison 2021-2022 est consommé. A quel point le classement du moment sera-t-il conforme à celui du samedi 12 mai, au soir de la dernière journée ? Nous ne le saurons vraiment que le moment venu. Mais on peut anticiper, pour ce que vaut la formule, en pointant le regard du côté des prédictions de FiveThirtyEight.

Le PSG serait largement champion devant l’OGCN

La plateforme a élaboré une mécanique prédictive visant à anticiper la fin d’une compétition sportive. Ici, d’envisager le classement final de la Ligue 1. Le résultat donne le PSG champion de France, avec ici un avantage large de douze points d’avance sur son dauphin. Lequel, devrait donc être l’OGC Nice de Christophe Galtier, mais les places derrière Paris sont par contre beaucoup plus chères.

L’OM et le RC Lens battus pour une place sur le podium

FiveThirtyEight estime en effet que les autres formations suivant le PSG se tiendront en trois points, et en cinq points, en élargissant au top 7 du classement. En ce cas, l’OM et le RC Lens seraient deux des grands perdants, en échouant si près du podium et de la Ligue des champions. Le LOSC, champion de France en titre, ne serait même pas européen.

Les Girondins en barrages, l’ASSE et le FC Metz relégués

En pied de classement, trois marques fortes du football français seraient menacée, pour le FCGB et reléguée, pour l’ASSE et le FC Metz. Les Marines auraient encore l’occasion de rester parmi l’élite, avec un barrage à disputer. Mais le résultat, s’il devait rester ainsi six mois, serait une vraie remise en cause de l’élite du football, pour des clubs que l’on n’imaginait pas à ce point si faible ou mal en point, cette saison. Il reste à tous beaucoup de temps, pour inverser les prédictions. Lesquelles reposent sur un score SPI, au centre de la méthodologie, avec des points attribués à chaque équipe, en fonction de sa capacité offensive et inversement, défensive.

Classement final prédictif de la saison 2021-2022 de Ligue 1