OM, PSG, ASSE, LOSC, OL… Chaque jour, combien gagnent les clubs de la Ligue 1 ?

Les clubs de la Ligue 1 gagnent l’équivalent de 256 000 euros, tous les jours.

La compétitivité sportive d’un club, passe nécessairement par son rendement économique. Il y a bien souvent corrélation, entre le classement final d’un championnat et le chiffre d’affaire des clubs. La preuve étant que le Paris Saint-Germain a remporté sept des titres possibles en Ligue 1, depuis que QSI en est à sa tête. Ce chiffre d’affaire (CA), justement, n’est pas égal d’un club à l’autre. Pour mieux le vérifier nous avons rapporté les recettes de chacun, à une période journalière.

Le PSG gagne tous les jours 3 fois plus que l’OL, 5 que l’OM ou 20 fois le SCO

Cela donne un écart aussi grand que celui qui sépare Angers SCO du PSG, le premier gagnant l’équivalent de 75 096 euros par jour, contre plus de vingt fois plus, au club parisien (1,53 M€). Pour obtenir ces résultats, nous avons pris le chiffre d’affaire de tous les clubs de l’élite, hors revenus générés par le trading. Ce CA est celui de la saison 2019-20, le dernier qui soit public. Nôtre sujet exclu donc les clubs de Lens, Lorient Clermont et de Troyes, car ils étaient alors en Ligue 2.

La Ligue 1 devrait majoritairement accuser une baisse de CA au bilan 2021

Seul l’Olympique Lyonnais, étant un club en bourse, a officialisé les chiffres de saison 2020-21 dernière et ses revenus de l’opérationnel (droits télé, sponsoring merchandising, billetterie, événements au Groupama Stadium…) sont en baisse de 35% à 118,2. Cela devrait aussi toucher les autres clubs, après quasiment tout un exercice sportif disputé dans des stades à huis clos.

228 152 euros gagnés par jours une équivalence proche du LOSC

Chaque jour, le PSG gagne a minima le triple, que l’Olympique Lyonnais qui suit, près de cinq fois plus que l’Olympique de Marseille, quasiment six fois le LOSC… Au total, les 16 des 20 clubs de l’élite, cumulent un bénéfice journalière de 4 106 742 euros, hors mercato. Cela vaut une moyenne de 256 671 euros, à situer au niveau du LOSC Lille, quatrième sur le CA, dans le football français.

Ce que les clubs de la Ligue 1 gagnent chaque jour

Club Chiffre d’affaire en 2020 Chiffre d’affaire journalier Angers 27,41 M€ 75 096 € Metz 27,71 M€ 75 918 € Brest 28,53 M€ 78 164 € Reims 34,18 M€ 93 644 €