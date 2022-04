Classement de la L1 vs le salaire moyen des équipes

Au comparatif du classement sportif et du salaire moyen des équipes, le PSG est à l’équilibre. Comme l’OM et le LOSC.

Il ne reste plus que sept journées aux clubs de la Ligue 1, pour finir cette saison 2021-2022 sur la meilleure des notes. Est-ce que les investissements de chacun ont payé ? C’est ce qu’essaie de démontrer ce tableau comparatif, entre le classement en championnat, et les salaires moyens de chaque équipe, sur les données du journal L’Equipe. Si l’OM, le PSG et le LOSC ne sous-performent pas, ce n’est pas le cas de clubs comme l’ASSE ou l’OL.

L’OM, le PSG, et le LOSC sont les trois clubs à l’équilibre

Cette saison, il n’y a que trois formations à l’équilibre, à ce stade, soit une de moins que l’année précédente. La première est Paris qui, malgré ses déroutes en coupes, a su faire respecter son rang en championnat. La deuxième est l’équipe marseillaise, qui se trouve dans les meilleures dispositions pour finir à la 2e place du classement. La dernière est le champion en titre. Bien qu’il s’agisse d’un exercice décevant pour les Lillois, l’équilibre est respecté, en raison de la baisse de la masse salariale.

L’ASSE et l’OL parmi les mauvais élèves de cette comparaison

Pour les autres clubs, l’histoire est différente. Neuf dans le négatif, pour huit dans le positif. Il s’agit là d’une meilleure répartition qu’en 2020-2021. Le RC Strasbourg est l’équipe qui s’illustre le plus. Les excellents résultats sportifs permettent aux Alsaciens, 11e moyenne salariale, de se placer à la 4e position du championnat. A l’opposé, Saint-Etienne (-9), Bordeaux (-6), et Lyon (-5) représentent les trois différentiels négatifs les plus importants en Ligue 1. Les deux premiers sont à la lutte pour le maintien, tandis que le troisième pourrait ne pas se qualifier pour l’Europe.

D’une saison à l’autre, les dynamiques peuvent changer

A l’image de la saison précédente, le RC Lens, le Stade de Reims et le MHSC font de nouveau partie des effectifs qui progressent le plus. En revanche, Metz fait face à une situation plus compliquée. En début avril 2021, les Messins formaient le collectif qui se montrait le plus à son avantage(+10). Un an plus tard, le club est toujours l’une des équipes les moins chères du championnat, mais ses performances sur le terrain ne sont pas aussi bonnes. En 2021-2022, les hommes de Frédéric Antonetti accusent un différentiel de -2. Des résultats décevants qui pourraient conduire à une relégation, en fin d’exercice.

Classement de la Ligue 1 2021-22 selon le salaire moyen des équipes