Classement final de la Ligue 1 2021-22 selon les probabilités

Le championnat débute à peine en Ligue 1, mais les probabilités ont déjà un premier verdict.

Précisons, avant d’aller plus loin, que la glorieuse incertitude du sport est souveraine. Sinon, à quoi bon se présenter sur le terrain, si tout est déjà joué. On y tient, parce que la suite des prédiction du championnat de France de Ligue 1, saison 2021-2022 formulée par la plateforme spécialisée, FiveThirtyEight, pourrait déplaire à certain.

Les Girondins en Ligue 2 avec le Stade de Reims

Son verdict est en effet audacieux, d’aucuns diront peut-être, que le scénario d’un Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB), relégué en Ligue 2, n’arrivera pas, maintenant que le club a été repris par Gérard Lopez. C’est pourtant le (funeste) destin, que le classement hypothétique ci-dessous lui réserve, avec une probabilité donnée à 30%. Au FCGB, ainsi qu’au Stade de Reims qui l’accompagnerait (28%), et l’ESTAC Troyes (24%), qui deviendrait barragiste.

PSG champion, ASM, OL, LOSC, OM et Rennes pour les places d’honneur

Inversement, et en ce sens, il n’y a pas ici de surprise à voir que le Paris Saint-Germain est classé en tête. Avec des scores de dictateurs : 70% de chances que le club soit champion et 93% qu’il se qualifie en Ligue des champions. Derrière le gouffre est immense, mais les écarts serrées entre les concurrents pour les autres places sur le podium : Monaco, devant l’OL, le LOSC, l’OM et le Stade Rennais.

Une formule basée sur les aspects offensifs et défensifs des clubs

La formule FiveThirtyEight repose sur ce que les auteurs appellent le score SPI, basé sur deux notes attribuées à chaque équipe : l’une défensive, l’autre offensive. En fonction du résultat obtenu est mesuré un pourcentage de « faisabilité », que chaque journée passée peut remettre en cause. Ou au contraire, confirmer.

Classement final de la Ligue 1 saison 2021-2022 selon les probabilités