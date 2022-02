La balance des transferts des clubs de L1 sur ce mercato

Ce fut un mercato à plusieurs vitesses, entre les clubs actifs et ceux qui n’ont pas bougé.

Le mercato hivernal est officiellement clos en France, et après chaque période de transferts vient le temps des comptes. Le contexte est bien différent de celui d’il y a un an. La majorité des matchs s’est jouée sans restriction, et cela a permis à de nombreux clubs d’avoir une flexibilité supplémentaire cet hiver. De l’OM au PSG en passant par l’ASSE et le LOSC, quelle est la balance des transferts des clubs de L1 sur ce mercato ?

L’OM, l’OL, le LOSC, des poids lourds en positif

Beaucoup de dynamiques ont changé depuis ce mercato estival. Cette fois-ci, la majorité des grosses cylindrées sont dans le vert, comme les deux Olympiques ou encore le LOSC. La belle vente de Romain Faivre, pour 15 millions d’euros, permet au Stade Brestois d’être parmi les clubs les plus bénéficiaires du championnat de Ligue 1. La seule exception parmi les poids lourds est l’ASM, avec un négatif de 7,5 millions d’euros.

Le PSG et l’ASSE misent sur les prêts

L’AS Saint-Etienne, bien qu’en ayant été l’un des clubs les plus actifs sur ce mercato, a une balance de transferts nulle. Les Verts ont multiplié les prêts et les agents libres pour se renforcer, tout en ne laissant partir que deux joueurs de manière définitive. Paris est également un des clubs dont la balance est à l’équilibre, puisque le club de la capitale n’a négocié que des prêts. Bien loin des -74 millions d’euros de l’été dernier.

La balance des transferts des clubs de Ligue 1 sur le mercato de l’été 2021-2022

Club Dépenses Recettes Balance en transfert Angers SCO 0 € 7 M€ +7 M€ AS Monaco 11 M€ 3,5 M€ -7,5 M€ AS Saint-Etienne 0 € 0 € 0 € Clermont Foot 0 € 0 € 0 € FC Girondins de Bordeaux 0 € 3 M€ +3 M€