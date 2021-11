La Ligue 1 (re)trouve un diffuseur en Belgique

La Ligue 1 revient sur les antennes de nos voisins belges.

Absente des écrans depuis deux ans, la Ligue 1 a trouvé un nouveau diffuseur, en Belgique. Le groupe Eleven Sport annonce en effet l’acquisition du championnat de France de football, pour les deux ans et demi à venir. Cela étant devenu possible, avec les recrues de l’été, notamment celle du PSG avec Lionel Messi.

OL – OM en mise en bouche dès dimanche

L’intérêt pour le football hexagonal est donc devenu plus fort, si bine qu’à compter de son week-end, nos voisins pourront suivre la 14e journée de la saison 2021-2022 de la Ligue 1, marquée dimanche soir, par l’affiche entre les deux Olympique : l’OL qui reçoit l’OM, dans ce que l’on appelle communément chez nous, « l’Olympico ».

OFFICIEL | Here we go. La Ligue 1 c’est sur Eleven pour deux ans et demi. 🤝🇫🇷 pic.twitter.com/iHFDqjCYOV — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 17, 2021

Messi et le PSG attirent le public et les diffuseurs

« C’est à nous », se félicite le groupe Eleven Foot, qui pointe sur l’affiche, les visages qui comptent le plus, dans notre football national. Le groupe avait déjà les droits par le passé, mais il y avait renoncé et la Ligue 1 n’avait plus de diffuseur attitré en Belgique, depuis la saison 2018-19.