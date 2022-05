Quel est le taux de rentabilité des clubs de la Ligue 1 ?

Le foot, une activité rentable ? En Ligue 1, pas nécessairement…

Commençons par la fin : il n’est pas ou peu rentable, de gérer un club professionnel de l’élite du football, en France. Passée cette conclusion générale, le constat n’est pas le même partout, en Ligue 1 ; entre les structures aux performances positives et celles à l’opposée. Précision d’importance, l’exercice ci-dessous a ses limites, et d’abord parce que les équipes ne déposent pas toutes leurs comptes annuels, quand bien même en sont-elles obligées.

OM, PSG, ASSE, LOSC, OL… Des taux de rentabilités inégaux selon l’année du CA

Le taux de rentabilité ici exprimé, est celui donné par Manageo, le portail des entreprise, qui le définit ainsi : « Le taux de rentabilité est le ratio entre les capitaux investis dans l’entreprise et les profits générés par cette dernière ». De fait, les écarts peuvent différer grandement, quand les comptes sont ceux des deux dernières années (2020 et 2021), en période de Covid, ou de dépôts antérieurs. C’est ce qui explique, notamment, la première place du Stade Rennais, puisque son taux, à 0,12% est pris sur le chiffre d’affaire de l’année 2019 ; le dernier déposé au registre du commerce et des sociétés.

Six clubs ont un ratio à l’équilibre au positif

Seulement cinq clubs ont un taux positif, un sixième qu’est l’AS Saint-Etienne, est à l’équilibre parfait. A l’inverse, sur ses comptes de la saison 2021 dernière, l’ESTAC Troyes accuse un ratio négatif de 2,33%, le moins bon des vingt clubs de l’élite. Mais le club de l’Aube a moins à craindre que d’autres pour sa pérennité, puisqu’il appartient majoritairement au puissant et très influent City Football Group qui englobe plusieurs franchises, dont Manchester City, en locomotive.

Le taux de rentabilité des clubs de la Ligue 1

Stade Rennais = 0,12% (sur le chiffre d’affaire de 2019)

Stade Brestois = 0,1% (CA de 2020)

RC Strasbourg Alsace = 0,04% (CA de 2015)

Stade de Reims = 0,06% (CA 2020)

Olympique Lyonnais = 0,06% (CA 2020)

AS Saint-Etienne = 0% (CA de 2020)

Clermont Foot = – 0,04% (CA de 2021)

FC Nantes = – 0,04% (CA de 2021)

Paris Saint-Germain = -0,25% (CA de 2020)

FC Metz = -0,27% (CA de 2021)

Lille LOSC = – 0,33% (CA de 2016)

OGC Nice = – 0,39% (CA de 2020)

Olympique de Marseille = -0,45% (CA de 2017)

Montpellier HSC = – 0,47% (CA de 2021)

FC Lorient = -0,67% (CA de 2021)

FC Girondins de Bordeaux = -0,71% (CA de 2020)

Angers SCO = -0,82% (CA de 2021)

RC Lens = – 0,9% (CA de 2021)

ESTAC Troyes = – 2,33% (CA de 2021)