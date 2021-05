Quel est le capital social des clubs de la Ligue 1 ?

Du presque minima réglementaire à 340 M€, le capital social des clubs de la Ligue 1.

Des sociétés anonymes (SA), à la propriété d’un ou plusieurs actionnaires, c’est le format de toutes les équipes française, de la Ligue 1 (or Monaco, à part, en Principauté). Avec, différemment, un conseil d’administration pour la majorité, un directoire, pour d’autres, mais un statut juridique qui nécessite en ce cas, un capital social minimal de 37 000 euros.

340 M€ le capital du PSG, le plus haut de la Ligue 1

Le capital social est obligatoire pour toutes les sociétés, mais il n’est pas figé dans le temps et peut évoluer, augmenter ou diminuer sur décisions des associés, cela a notamment été le cas récent, au mois d’octobre, du côté de l’Olympique de Marseille, augmenté de 132 128 683,08 euros, à désormais 243 748 340,88 euros. C’est après le Paris Saint-Germain, à 340 millions d’euros, le plus conséquent du championnat.

Augmentation récente du côté de l’OM, baisse significative au LOSC

Les raisons de cette opération peuvent être nombreuses : supporter les coûts de la crise, soulager la dette structurelle, renforcer les finances… Inversement à Lille, il a été réduit il y a un an, presque tout pile, de 7 350 910 à 102 912,74 euros. Il est depuis, le plus bas du plateau. En moyenne le capital social d’un club de la Ligue 1 approche 42,5 millions d’euros. Le Stade Rennais est le club qui s’en approche le plus, à un peu plus de 34 millions d’euros.

Le capital social des clubs de la Ligue 1, saison 2020-21

Lille 102 912,74 €

Reims 488 955 €

Angers 497 835 €

Montpellier 770 700 €

Brest 867 972 €

Strasbourg 1 000 500 €

Lorient 1 080 000 €

Nantes 2 450 000 €

Dijon 2 500 000 €

Saint-Etienne 3 108 724,92 €

Nîmes 4 213 945 €

Nice 5 718 204,24 €

Metz 7 418 000 €

Lens 30 019 572 €

Rennes 34 035 040 €

Bordeaux 83 447 008 €

Lyon 88 460 221,28 €

Marseille 243 748 340,88 €

Paris 340 000 000 €