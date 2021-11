Budgets et salaires de la Ligue 1 sur Football Manager 2022

C’est le jour de sortie du jeu Football Manager 2022.

C’est ce mardi 9 novembre que sort, pour tout le monde, le titre Football Manager 2022, la simulation de management de football la plus populaire, où chacun peut construire l’équipe de ses rêves, à la tête de son club préféré. Fidèle à la vraie vie du ballon, Football Manager 2022 propose forcément différents scénarios, selon l’équipe choisie et sa structure d’ensemble.

Le budget du PSG 45 fois supérieur à celui de l’ESTAC sur Football Manager 2022

Il est par exemple plus facile, en France, d’attirer des stars avec le PSG que les promus Clermont et Troyes. D’abord pour une question de prestige et de potentiel de titres. Et en raison des moyens financiers qui ne sont pas les mêmes. Ainsi, le budget pour les transferts du club de la capitale sur FM22 est 45 fois supérieur à celui de Troyes.

La moyenne entre l’OM, l’ASM, le SRFC et l’OGCN d’un côté, le FCGB de l’autre

En moyenne, sur cette nouvelle édition du titre que développe Sports Interactive, un club de la Ligue 1 a 7,695 millions d’euros de budget. C’est-à-dire entre ceux de l’AS Monaco, l’OM, le Stade Rennais et l’OGC Nice d’un côté ; les Girondins de Bordeaux de l’autre. Attention à veiller à ne pas dépasser la masse salariale, car à budgets parfois égaux, tous les clubs n’ont pas les mêmes moyens à offrir à leurs recrues, sur les salaires.

Tous les budgets transfert et masses salariales de la Ligue 1 sur Football Manager 2022

Club Budget mercato Masse salariale Paris Saint-Germain 38 475 160 € 6 192 610 € Lyon 17 100 070 € 1 096 580 € Lille OSC 14 535 060 € 578 000 € AS Monaco 12 825 050 € 1 015 300 € Marseille 12 825 050 € 994 080 €