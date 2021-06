Ça rapporte combien d’être champion de France eLigue 1 ?

Le FC Lorient est champion de France de eLigue 1.

C’était hier, la grande finale, d’un tournoi aussi serré que la saison que vient de nous faire vivre, l’élite du football français. Disputée jusqu’au dernier des cinq matches de la manche, c’est au bilan le FC Lorient, qui s’adjuge le titre de champion de France eLigue 1, après le succès de la paire merlus aux dépens de celle de l’Olympique de Marseille, sur le score de 3 victoires à 2.

Lorient champion de France devant l’OM

Le championnat eLigue1, saison 2020-21 a débuté au printemps, pour s’achever ce premier dimanche de juin. Leandro Peixoto (alias « Leandro ») et Julien Perbal (« Fouma ») ont dominé la Team Grizi de l’OM, composée d’Amine Boughanmi (« Minos7 »), vainqueur de l’édition 2020 dernière, associé à Fouad Fares (« Rasfou »). Le FC Lorient et l’Olympique de Marseille devancent les équipes de l’Olympique Lyonnais (3e) et du Nîmes Olympique, quatrième.

Un titre récompensé financièrement

Mais alors, combien cela vaut un titre de champion de France eLigue 1 ? Une récompense de 20 000 euros, à la doublette lauréate, à partager entre les deux vainqueurs. Ce championnat se déroulait sur le jeu FIFA 21 et les supports Playstation et Xbox.