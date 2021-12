Classement de la Ligue 1 2021-22 comparé aux budgets des clubs

Bientôt la mi-temps du championnat de Ligue 1, au ratio du sport et des moyens financiers, seules deux équipes sont à l’équilibre.

Voilà un classement que Bruno Génésio ne reniera pas. En conférence de presse précédent la 16e journée de la Ligue 1, saison 2021-2022, disputée ce mercredi soir, l’entraîneur du Stade Rennais s’est laissé aller à cette confession : « Quand j’étais à Lyon, on me disait qu’il fallait finir 2e ou 3e car on avait le 2e ou 3e budget ». Avec le club breton, les moyens sont moindres, le SRFC aligne, selon nos chiffres à Sportune, le septième budget du plateau. Et Rennes est actuellement troisième en Ligue 1.

Génésio, Haise, Stéphan et Baticle, quatre coachs qui performent

Bruno Génésio peut apprécier le travail accompli à la presque moitié de l’exercice sportif. D’autres de ses pairs encore plus, tant le ratio est parfois avantageux. Au RC Lens, surtout, où le club nordiste progresse vite, avec son coach Franck Haise à la baguette d’un collectif séduisant. A Strasbourg et Angers aussi, où Julien Stéphan et Gérald Baticle produisent d’excellents premiers effets avec leurs groupes respectifs, en quelques mois seulement d’accompagnement.

FCGB et ASSE accusent du retard, le PSG et l’OM sont à l’équilibre

Inversement, les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne souffrent, en fond de classement, quand leurs budgets devraient leur permettre de viser, a minima, la première moitié du tableau. Marines et Verts accusent un déficit respectif de -12 et -11, au ratio du classement sportif et des budgets de la saison 2021-2022 de la Ligue 1. A deux journées de la fin de la première moitié du championnat, il n’y a que deux équipes qui soient à l’équilibre entre les performances sur le terrain et celles de l’économie : le PSG et l’OM, soit l’actuel leader et son dauphin, en Ligue 1.

Comparatif des budgets et du classement de la Ligue 1 saison 2021-2022

Club Budget 2021-2022 Classement budget Classement Ligue 1 Différence Paris SG 620 M€ 1 1 = Olympique de Marseille 250 M€ 2 2 = Olympique Lyonnais 250 M€ 3 10 – 7 AS Monaco 215 M€ 4 7 – 3 Lille OSC 147 M€ 5 12 – 7