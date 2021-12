OM, PSG, ASSE, OL… Classement de la Ligue 1 selon les revenus des clubs sur 10 ans

Sur dix ans, les clubs de la Ligue 1 ont gagné plus de 13 milliards d’euros cumulés, hors trading de joueurs.

Si la machine s’est quelque peu enrayée avec la crise et ses effets contraires sur l’économie du sport, le football produit des richesses. Plus de 13 milliards d’euros générés en dix ans, par les vingt clubs actuels de la Ligue 1 française, selon nos calculs à Sportune. Et cela, sans les revenus du marché des transferts, uniquement les bénéfices de l’opérationnel (billetterie, droits télé, sponsoring, merchandising…).

Les Girondins dans la moyenne, le PSG écrase la Ligue 1

En moyenne les formations de l’élite ont gagné 673 millions d’euros, sur la décennie, ou 67,3 millions par saison. C’est proche de l’équivalent des Girondins de bordeaux mais les équipes ne sont clairement pas égalitaires sur ce domaine. Ainsi, le PSG dépasse les 4,5 milliards d’euros cumulés depuis 10 ans. C’est-à-dire que le club de la capitale a gagné plus, à lui seul, que les quatorze formations les plus chiches réunies ; comprendre de Clermont aux Girondins de Bordeaux.

OL-, OM et PSG, trois clubs à plus du milliard gagné

Derrière, il y match serré, entre les deux Olympique ; l’OL devant l’OM, car Lyon a inversé la tendance depuis qu’il est entré dans son nouvel écrin, le Groupama Stadium. Lequel a été inauguré en janvier 2016. Au bilan comptable suivant, au mois de juin 2016, les revenus avaient augmenté de 66% sur le précédent, en 2015. Paris, Lyon et Marseille dépassent tous trois le milliard d’euros de recettes sur dix ans.

Le promu Clermont seul à ne pas avoir atteint le seuil des 100 M€

Inversement, le promu Clermont n’a pas encore franchi le seuil des 100 millions d’euros. Il devrait s’en approcher, au terme de cet exercice. Le RC Strasbourg le devance, car le club alsacien, s’il est désormais solidement installé en Ligue 1, depuis 2017, a passé plusieurs années (de 2010 à 2016), dans le monde du football amateur, évidemment bien moins rémunérateur.

Classement de la Ligue 1 selon le chiffre d’affaire des clubs sur 10 ans

20. Clermont = 77,472 M€

19. Strasbourg = 126,191 M€

18. Troyes = 149,129 M€

17. Lens = 176,401 M€

16. Metz = 179,187 M€

15. Brest = 199,366 M€

14. Angers = 206,567 M€

13. Reims = 249,465 M€

12. Lorient = 258,688 M€

11. Nantes = 324,015 M€

10. Nice = 455,196 M€

9. Montpellier = 456,995 M€

8. Rennes = 525,497 M€

7. Saint-Etienne = 606,152 M€

6. Bordeaux = 647,517 M€

5. Lille = 712,834 M€

4. Monaco = 887,164 M€

3. Marseille = 1246,23 M€

2. Lyon = 1490,902 M€

1. Paris = 4502,337 M€