OM, PSG, ASSE, OL… Classement des effectifs les plus durables de la Ligue 1

Focus sur les collectifs les plus durables de la Ligue 1.

Le Centre international d’étude du sport, a réalisé un classement, basé sur les effectifs les plus durables, des cinq grands championnats europenes. Trois données, sont à prendre en compte, et arrêtées au mois de février de la saison 2020-21 : l’âge des joueurs, la permanence et la durée contractuelle. Cette étude, permet d’identifier les différentes stratégies sportives et financières, mises en place pour les clubs.

Le PSG et l’OL, les mieux classés

Le PSG, est le club le plus durable de Ligue 1. Des joueurs de l’effectif, sont désormais bien implantés dans la capitale, comme Marco Verratti, ou encore Marquinhos, arrivés tous les deux à un jeune âge, à Paris. L‘OL de Jean-Michel Aulas, occupe la deuxième place de ce ranking, à l’échelle de la France. Le club lyonnais forme bien ses éléments, et parvient à les intégrer à l’équipe première, comme Houssem Aouar ou encore Maxence Caqueret.

L’OM et l’ASSE, pas dans le top 5

L’OM est décroché dans ce classement, il est seulement le 16e club le plus stable du championnat de France. Hormis Boubacar Kamara, aucun joueur issu du centre de formation, est pleinement intégré au onze de départ, et beaucoup de contrats arrivent à échéance en fin de saison. Autre écurie historique, L’ASSE, qui est hors du top 5, occupe la 10e place. Dijon, dernier, paye sa politique sportive, basée sur le court terme, pour se maintenir chaque année, dans l’élite.

Le Top 10 des effectifs les plus durables de la Ligue 1