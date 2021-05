OM, PSG, ASSE, OL… Classement final de la Ligue 1 vs les budget des clubs

La saison 2020-21 est officiellement terminée, pour les clubs français.

Des championnats aussi serrés et indécis que celui de Ligue 1, qui s’est achève ce dimanche soir, on en veut bien tous les ans. Quel régal. Et jusqu’au soir de la 38e et dernière journée, le suspense est demeuré entier. Avec toutefois une forme de logique, in fine, entre les gros, devant, et les plus modestes en queue de peloton.

Du PSG, le plus haut, à Brest, le budget le plus étriqué

Par « gros » et « modestes », il faut entendre les écarts qui séparent les vingt clubs du plateau, sur le terrain financier. Avec des budgets prévisionnels, donnés en début d’exercice, plus fournis chez certains. Le PSG au premier rang de tous, à près de 600 millions d’euros, pour cet exercice 2020-21. Cela n’autorisait le club de la capitale, qu’à gagner le titre final.

Le LOSC signe une performance, le RC Lens également

Car le LOSC a joué crânement sa chance, en déjouant tous les pronostics du coup d’envoi, du championnayt. Dire que les Dogues ont créé la surprise n’est pas totalement vrai, au regard de leur budget estimé à 147 millions ; le 4e plus élevé du contingent des clubs de l’élite du football français. Néanmoins, la saison des Nordistes est une surprise. Positive.

La performance du RC Lens n’a d’égal que l’échec sportifs du FC Nantes

Comme l’est l’exercice du RC Lens, promu en Ligue 1 au commencement, en août dernier. Avec leur budget à 46 millions, le 16e plus conséquent, les hommes de Franck Haise n’étaient pas destinés à évoluer aussi haut dans le tableau, une place en coupe d’Europe. Inversement, un chiffre symbolise la saison noire du FC Nantes : – 9, comme le ratio entre le classement sportif et celui du budget, pour le collectif d’Antoine Kombouaré.

L’ASM, l’OM, le Stade Rennais et Nîmes, quatre clubs à l’équilibre

Un mot pour conclure sur les clubs à l’équilibre ; ils sont au nombre de quatre – l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et le Nîmes Olympique -, à occuper la place qui leur était promise au départ, au regard des moyens économiques de chacun, face à la concurrence.

Classement final de la Ligue 1 saison 2020-21 comparé aux budgets des clubs

Club Budget Classement budget Classement L1 Différence Paris 600 M€ 1 2 – 1 Lyon 285 M€ 2 4 – 2 Monaco 215 M€ 3 3 =