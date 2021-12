OM, PSG, ASSE, OL… La fortune des propriétaires des clubs de la Ligue 1

Milliardaires ou millionnaires, les propriétaires des clubs de la Ligue 1 française.

Ils sont pour majorité, à l’appartenance d’individus seuls, certains sont à la main d’un fonds d’investissement (LOSC) ou d’états, (ESTAC et PSG), sinon d’un groupement de plusieurs actionnaires (RC Strasbourg) ; voilà pour le tableau synthétisé, des propriétaires des clubs de la Ligue 1 française, cette saison 2021-2022.

Le Stade Rennais a les propriétaires les plus riches du sport international

Tous ces dirigeants ne sont pas égalitaires sur le patrimoine financier. La France a cette particularité d’avoir le propriétaire individuel d’un club de football, le plus riche de la planète, en la personne de François Pinault et sa famille. A la tête du groupe Kering, centré dans l’univers du luxe et de la mode, ils reposent sur une fortune estimée par Forbes, en 2021, à 43 milliard d’euros.

De Pinault à McCourt à l’OM, six milliardaires en Ligue 1

Des Pinault à Rennes, à Frank McCourt, à l’OM, la Ligue 1 compte six propriétaires milliardaires ou estimés comme tel. Sachant qu’il y a forcément des subtilités, comme par exemple à Troyes ou au PSG, qui sont l’un et l’autre, sous gouvernance de fonds d’états (les Emirats Arabes Unis pour le promu et le Qatar, à Paris) ; nous avons mis alors les deux souverains de chaque pays et leur fortune estimée, dans la presse.

PSG et ESTAC ont des fonds souverains, le LOSC d’investissement. Et l’ASSE est à vendre

Il n’y a pas de donnés pour tous. Les fortunes des propriétaires des clubs de la Ligue 1, à découvrir dans le tableau complet en page deux, sont des estimations que nous avons relevées de plusieurs sources : Forbes, Bloomberg, L’Equipe, Challenge, Money, Celebrity Net Worth ou Les Echos. Présentement, au moins un club qu’est l’AS Saint-Etienne est officiellement à vendre, ceux qui le dirigent cherchant des repreneurs avec plus de moyens qu’ils n’en ont. Depuis peu, Angers SCO le serait également. Car la crise à soulevé plusieurs limites dans le football tricolore et exprimé le besoin de nouvelles liquidités, pour que la France et son élite du football, restent un tant soit peu compétitifs.

La fortune des propriétaires des clubs de la Ligue 1 saison 2021-2022

Nom Club Fortune estimée Famille Pinault Stade Rennais 43 Mrd€ Mansour bin Zayed Al Nahyan (City Group) ESTAC Troyes 26,8 Mrd€ Jim Ratcliffe (INEOS) OGC Nice 13,2 Mrd€ Dmitry Rybolovlev AS Monaco 5,8 Mrd€