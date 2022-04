La Ligue 1 classée selon le temps de jeu des formés au club

A l’image de Mickael Nade, l’ASSE est le club qui fait le plus confiance aux jeunes qu’il a formé, parmi toutes les équipes de la Ligue 1.

Du PSG à l’ASSE, en passant par l’OL, les centres de formation de Ligue 1 ont produit de nombreux talents, ces dernières années. Cependant, est-ce que ces clubs développent eux-mêmes leurs jeunes pousses ? Pas toujours. Si, en 2021-2022, les Verts et les Gones donnent du temps de jeu à leurs « apprentis », ceux de Paris n’ont pas autant d’opportunités. Il en est de même pour les éléments « made-in OM ». Dans sa lettre hebdomadaire numéro 378, l’Observatoire du football (CIES) a classé les équipes, en fonction des minutes données aux joueurs issus de leur centre de formation.

ASSE et OL sur le podium du classement Ligue 1

A ce petit jeu, Saint-Etienne et Lyon font partie des trois premiers clubs du championnat français. Les Verts arrivent en 1ère place, avec 35,6% de minutes disputées par des joueurs issus du centre de formation, tandis que les Gones pointent à la 3e place, à 33,1%. Le MHSC les sépare (34,5%). Le modèle adopté pour obtenir ce résultat diffère. Les Stéphanois, sur les 32 matchs pris en compte, ont utilisé 16 éléments, contre moitié moins pour leurs voisins lyonnais. En termes quantitatifs, Sainté est loin devant les autres, puisqu’aucun collectif ne dépasse la barre des 10.

Moins de 10% de minutes pour les formés du PSG et de l’OM

A l’opposé de l’ASSE se trouve le LOSC. Aussi bien en pourcentage de minutes disputées (0,1%), qu’en nombre de joueurs formés au club utilisé (1), le champion de France 2020-2021 arrive en dernière position de ce classement. Seul un autre club n’a fait jouer qu’un élément issu de son centre de formation, cette saison. Il s’agit de Marseille. Cependant, les Phocéens peuvent se targuer de lui octroyer un temps de jeu plus important, puisqu’il atteint les 7,1%. Les joueurs made-in Paris, bien que plus nombreux (5), n’obtiennent qu’un pourcentage légèrement plus élevé (7,9%).

