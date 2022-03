Le salaire moyen des clubs de la Ligue 1 saison 2021-2022

Si la Ligue 1 doit veiller à son train de vie, les salaires des joueurs restent élevés, parfois plus qu’il ne le faudrait.

A ceux qui pensaient que la Covid et ses conséquences désastreuses sur l’économie du sport allaient changer la donne, voilà qui peut bousculer les avis. Car ce qui pêche en temps de crise, ce sont d’abord les salaires et leur poids sur les recettes des clubs. Pourtant, cette saison 2021-2022, ils n’ont globalement pas baissé en Ligue 1. Ils ont même gonflé en certains endroits.

L’OL, le Stade Rennais et le LOSC proche de la moyenne

Les chiffres de l’enquête annuelle du journal L’Equipe le prouvent. Les vingt clubs de l’élite du football français ont un salaire moyen estimé proche de 1,36 millions d’euros la saison, ou près de 115 000 euros brut mensuels. C’est-à-dire, moins qu’à l’Olympique Lyonnais et au Stade Rennais, mais plus qu’au Lille LOSC, pour les clubs qui s’en approchent le plus.

Le PSG domine outrageusement la concurrence, toujours devant l’OM et l’ASM

Sauf que cette moyenne baisse considérablement, à 77 500 euros brut mensuels, en enlevant le PSG, décidément dans une autre cours que toute la concurrence, en France. C’est en ce cas plutôt, la moyenne du vestiaire du FC Nantes. Si Paris domine, le podium reste le même d’une saison à l’autre, avec l’OM devant l’AS Monaco, pour les deux autres clubs où les rémunérations du groupe professionnel sont les plus élevées.

RC Lens, RCSA ou MHSC performent, les Girondins et l’ASSE dévissent

Notons certains formes de corrélations entre salaires et classement des équipes, notamment sur le haut du tableau. Mais certaines formations sont loin d’être à cet équilibre, soit parce qu’elles performent (RC Lens, RC Strasbourg, Montpellier HSC…), soit parce qu’à l’inverse, elles dévissent sur les objectif initiaux, à l’exemple des Girondins de Bordeaux et de l’ASSE. Les détails de chaque club sont résumés ci-dessous.

Le salaire moyen des clubs de la Ligue 1, cette saison 2021-2022

1. Paris Saint-Germain = 9,6 M€

2. Olympique de Marseille = 2,71 M€

3. AS Monaco = 2,22 M€

4. OGC Nice = 1,56 M€

5=. Olympique Lyonnais = 1,44 M€

5=. Stade Rennais = 1,44 M€

7. Lille OSC = 1,14 M€

8. FC Nantes = 0,84 M€

9. AS Saint-Etienne = 0,79 M€

10. Angers SCO = 0,72 M€

11. RC Strasbourg = 0,66 M€

12. FC Lorient = 0,6 M€

13=. Girondins de Bordeaux = 0,54 M€

13=. RC Lens = 0,54 M€

15. Stade Brestois = 0,5 M€

16. ESTAC Troyes = 0,49 M€

17. Montpellier HSC = 0,48 M€

18. FC Metz = 0,42 M€

19. Stade de Reims = 0,35 M€

20. Clermont Foot = 0,24 M€